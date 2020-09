Le débrief du jour: Le préformateur positif au coronavirus | Exploit de la Belge à l’US Open | Du jamais vu en Californie

Plus de 8.000 km2 sont partis en fumée dans l’État de Californie. AFP

Egbert Lachaert, positif au coronavirus tout comme le patron du Tour de France, l’exploit d’Elise Mertens à l’US Open, les incendies en Californie: voici le condensé de l’actualité de ce mardi.

1 Egbert Lachaert, positif au coronavirus

Le président d’Open Vld, Egbert Lachaert, sera mis en quarantaine pendant quatorze jours après avoir été testé positif au coronavirus., rapportent ce mardi, les libéraux flamands. Lachaert continuera à suivre les négociations fédérales en tant que préformateur via une connexion vidéo.

2 Christian Prudhomme positif au Covid-19

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a subi un test, qui s’est révélé positif au Covid-19 et doit s’écarter de l’épreuve pendant une semaine, a-t-on appris mardi auprès de l’organisation de la course.

3 Chevaux mutilés: le suspect arrêté lundi mis hors de cause

Le suspect interpellé lundi dans l’est de la France dans le cadre d’une des dizaines d’enquêtes en cours sur une série de mutilations de chevaux a été mis hors de cause et libéré.

4 Nouvel exploit d’Elise Mertens

Elise Mertens (WTA 18) était aux anges, lundi soir à New York, après s’être qualifiée pour la deuxième année consécutive pour les quarts de finale en simple à l’US Open.

5 PHOTOS | Du jamais vu en plus de 30 ans: plus de 8.000 km2 partis en fumée dans l’État de Californie

Les feux de forêts en Californie ont décimé une superficie de plus de 8.000 km2, a fait part lundi le département forestier et de protection contre les incendies de l’État du sud-ouest américain. Une telle ampleur des feux de forêts n’avait plus été constatée depuis 1987.

