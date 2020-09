Le préformateur de l’Open Vld positif au coronavirus: voici comment vont se dérouler les négociations fédérales

Le président de l’Open Vld et préformateur Egbert Lachaert, sera mis en quarantaine pendant quatorze jours après un test corona positif

Le président d’Open Vld, Egbert Lachaert, sera mis en quarantaine pendant quatorze jours après avoir été testé positif au coronavirus., rapportent ce mardi, les libéraux flamands. Lachaert continuera à suivre les négociations fédérales en tant que préformateur via une connexion vidéo.

Le président du parti Lachaert s’est lui-même testé sur Covid-19 mardi matin et a appris dans l’après-midi qu’il était positif. «Il ira immédiatement en quarantaine pendant quatorze jours», dit-il.

Lachaert continuera à jouer son rôle de préformateur, avec le président du sp.a Conner Rousseau. Cela se fera via une connexion vidéo. Lachaert est remplacé comme président du parti par le vice-président Alexander De Croo.

Chez sp.a, on peut entendre que Conner Rousseau s’est déjà fait tester et s’est avéré négatif. Le président de CD&V, Joachim Coens, et la présidente de Groen, Meyrem Almaci, se sont testés ce mardi.

Il n’y aura pas de réunions de formation tant que les résultats des tests corona ne seront pas connus des présidents et négociateurs des partis dits Vivaldi. Le porte-parole d’Open Vld en rapporte mardi sur Twitter. Une fois que l’on sait qui est infecté, des remplacements possibles peuvent prendre le relais.

Actuellement, il n’y a pas d’information concernant le roi Philippe qui a reçu Egbert Lachaert, en audience, le vendredi 4 septembre, Le respect de la distanciation sociale est de rigueur lors des audiences royales, apprenait-on du côté de l’agence de presse Belga.