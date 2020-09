Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

Covid-19: on fait le point ici sur ce qui a fait l’actualité ce mardi, en Belgique et dans le monde.

En Belgique

Près de 480 contaminations quotidiennes en moyenne

Il y a eu en moyenne 479,4 contaminations au coronavirus par jour en Belgique entre le 29 août et le 4 septembre, un chiffre en augmentation (+7%) par rapport à la période de sept jours qui précède, d’après les chiffres publiés ce mardi matin par Sciensano.

Les réfractaires du confinement au tribunal de police

À ce jour, près de 3 800 PV ont été dressés en Wallonie picarde pour des infractions Covid. Plus de 150 personnes doivent répondre de leurs actes au tribunal de police.

200 morts de plus en 2020 en Brabant wallon

Depuis quelques semaines, le nombre de décès et d’hospitalisations liées au coronavirus est heureusement en baisse.

L’institut de santé publique, Sciensano, ne livre pas le nombre de décès liés au coronavirus par province. Il faut donc les estimer en comparant la mortalité en 2020 avec celle des années précédentes. On constate alors qu’il y a eu 198 décès de plus lors des 34 premières semaines de 2020 (2 515 décès), par rapport à la même période en 2019 (2 317 décès), selon les chiffres publiés par l’institut national de statistiques Statbel.

Rentrée en code jaune et sans baptêmes à l’UMons

Les associations étudiantes vont devoir faire preuve de créativité pour intégrer les étudiants en 1re année de bachelier.

Dans le monde

La France s’achemine vers un raccourcissement de la «quatorzaine»

Le Conseil scientifique mis en place par le gouvernement français a rendu un avis «favorable» pour raccourcir à sept jours la durée d’isolement des personnes testées positives au coronavirus et des cas contacts, contre quatorze actuellement, a déclaré ce mardi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Inde: le Taj Mahal va rouvrir malgré la flambée des cas

Le Taj Mahal, principale attraction touristique de l’Inde, va rouvrir le 21 septembre avec de strictes restrictions sanitaires, après plus de six mois de fermeture en raison de la crise du coronavirus, ont annoncé mardi les autorités, alors que le pays affronte une flambée de contaminations.

L’Autriche compte ouvrir les stations de ski cet hiver

L’Autriche entend bien ouvrir les stations de ski l’hiver prochain. «Nous devons essayer de mener une vie aussi normale que possible dans tous les domaines», a déclaré ce mardi le chancelier Sebastian Kurz (ÖVP) lors d’une visite à Ljubljana, la capitale slovène. «Le tourisme d’hiver et le ski seront possibles.»

Décès de l’ancien chanteur de Temptations Bruce Williamson

Bruce Williamson, ancien chanteur du groupe de soul américain The Temptations, est décédé à l’âge de 49 ans de la Covid. Il est décédé dimanche soir à l’hôpital Mountain View à Las Vegas.

Entre 35 et 50 milliards de dollars de coût pour l’assurance mondiale

La crise déclenchée par l’épidémie a coûté à fin juin entre 35 et 50 milliards de dollars au secteur mondial de l’assurance et la réassurance, selon une estimation fournie ce mardi par l’agence de notation S & P Global Ratings.

En sport

Le directeur du Tour Christian Prudhomme positif, le peloton négatif

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a subi un test, qui s’est révélé positif au Covid-19 et doit s’écarter de l’épreuve pendant une semaine.

En revanche, tous les coureurs sont négatifs et peuvent poursuivre la course.

Feu vert ministériel au protocole sur le retour des supporters au stade d’Anderlecht

Valérie Glatigny et Ben Weyts, les ministres francophone et flamand des Sports, ont approuvé le protocole présenté par le RSC Anderlecht et la commune d’Anderlecht, qui permet un retour des supporters au Lotto Park.

Football amateur | Joueurs touchés par le Covid: que faire?

Un club peut-il reporter son match si des cas de Covid sont constatés? L’ACFF n’a pas encore répondu. En Flandre, tout est réglé.

