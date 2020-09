RTBF: Cap 48 se réinvente: les post-it vendus en pharmacie

Retenez bien la date: le 11 octobre prochain aura lieu sur La Une la grande soirée de clôture de l’opération Cap 48. Si celle-ci se tiendra bien en direct, ce sera par contre devant un public restreint, mesures sanitaires oblige. Au niveau des artistes présents, on annonce Louane et Patrick Fiori, mais tout cela doit encore être confirmé dans les semaines qui arrivent. Les animateurs et journalistes de la RTBF seront mobilisés au call center pour répondre aux appels, tandis que Sara de Paduwa, Fanny Jandrain, Ophélie Fontana et Laure Fornier parcourront la Wallonie pour se rendre dans des familles.