Enseignement supérieur: Le taux d’échec également en baisse lors des secondes sessions

Comme pour les premières sessions en juin dernier et malgré les difficultés générées par la crise sanitaire, les secondes sessions organisées fin août dans les universités francophones ont enregistré un taux de réussite supérieur aux dernières années, selon la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR).

Même si les chiffres ne sont pas encore définitifs, et que certaines délibérations doivent encore avoir lieu, deux tendances claires se dégagent, selon elle. Un, le taux d’abandon est en baisse de 5% par rapport aux 3 dernières années académiques. Et deux, les chiffres de réussite sont en hausse de 7 à 8% par rapport aux 3 dernières années académiques.

«Il était essentiel de garantir l’acquisition de compétences et la valeur des diplômes, en dépit des circonstances exceptionnelles. Je tiens à remercier les professeurs qui ont travaillé pour que cette fin d’année se déroule dans les meilleures conditions, et à féliciter les étudiants pour leur courage et leur capacité de résilience», a commenté mardi la ministre.

En juin dernier, lors des premières sessions, le taux de réussite lors de cette session de juin avait progressé de 9% en moyenne dans les six universités de la FWB.

Dans les Hautes écoles et les écoles supérieures des arts, la tendance était aussi à la hausse de l’ordre de 5 à 10%. Le taux d’abandon était lui aussi en recul de 2 à 5% par rapport aux années précédentes.