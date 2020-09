Le directeur sportif du KSV Roulers en garde à vue pour agressions sexuelles sur mineurs

Le nouveau directeur sportif du KSV Roulers, Jolan F., a été arrêté la semaine dernière, relate Het Nieuwsblad mercredi.

L’Anversois de 25 ans est suspecté d’agressions sexuelles sur des footballeurs mineurs et d’incitation à la débauche. Le parquet d’Anvers confirme qu’une enquête judiciaire est en cours contre un homme de 25 ans originaire de Berchem et qui aurait approché des jeunes footballeurs en leur promettant un contrat avec des clubs de football en échange de faveurs sexuelles.

Selon le ministère public, l’enquête a commencé à la mi-juin après une déclaration, qui a conduit à l’ouverture d’une enquête judiciaire, la semaine dernière, pour agression sexuelle sur des mineurs de moins de 16 ans ainsi que pour «grooming» (soit le fait d’aborder en ligne des mineurs dans le but de les abuser sexuellement, NDLR) et incitation à la débauche.

«Le service de recherche de la police d’Anvers mène l’enquête et, pour l’instant, cinq mineurs entre 13 et 18 ans ont déjà été identifiés victimes», selon le parquet. «À ce stade de l’enquête, on ne peut pas exclure qu’il y en ait d’autres». Le suspect comparaîtra devant le tribunal mercredi.

Les victimes ne seraient pas affiliées au KSV Roulers, où l’accusé ne travaillait que depuis juillet. Selon Het Nieuwsblad, il s’agissait de mineurs, notamment d’Anvers, que l’homme a approchés en ligne pour leur faire des propositions indécentes.

Entre-temps, le parquet de Courtrai enquête également sur des malversations concernant sa gestion en tant que directeur sportif. Il s’agirait de faux contrats, d’extorsion d’argent et d’escroquerie. Le KSV Roulers a déjà écarté Jolan F. pour fausses promesses et contrats falsifiés.