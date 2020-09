Australie: il prétend que son grand-père est mourant pour éviter la quarantaine

Un homme résidant dans l’État de Victoria en Australie, particulièrement touché par le coronavirus, est poursuivi pour avoir prétendu que son grand-père était mourant à l’hôpital.

Le jeune homme a avancé cette excuse afin d’échapper à la quarantaine qui lui était imposée dans un hôtel de Nouvelle-Galles du Sud, État voisin du Victoria a indiqué la police.

Le trentenaire est arrivé vendredi à l’aéroport de Sydney (Nouvelle-Galles du Sud) sans dérogation lui permettant de passer les frontières intérieures, a fait savoir la police. Il a immédiatement été emmené dans un hôtel pour y observer une période de deux semaines de quarantaine. Il a cependant quitté l’établissement le lendemain en présentant un document affirmant qu’il était en Nouvelle-Galles du Sud pour visiter son grand-père, en phase terminale dans un hôpital.

«Après quelques renseignements pris, la police a pu établir que les documents présentés étaient faux. Des recherches supplémentaires ont révélé que le grand-père de l’individu n’était pas hospitalisé», ont fait savoir les forces de l’ordre.

Le jeune homme a donc été arrêté lundi pour ne pas voir respecté les dispositions liées à la Covid-19 et pour avoir confectionné de faux documents. Il devra répondre de ses actes en justice le mois prochain.

L’État de Victoria a été isolé du reste de l’Australie depuis la recrudescence du nombre de cas de coronavirus. Il a connu des pics de 700 contaminations quotidiennes là où les autres États présentent des statistiques à deux chiffres, voire aucun cas pour certains. La capitale Melbourne a été en «lockdown» pendant près de six semaines, impliquant notamment un couvre-feu et une interdiction de se déplacer à plus de 5 kilomètres de son domicile.