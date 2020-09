Diables rouges : Brandon Mechele positif au Covid-19

Le coronavirus touche officiellement les Diables rouges. Après la suspicion concernant Courtois, c'est Mechele qui a été diagnostiqué positif.

L’Union belge a communiqué officiellement ce lundi à 21h pile. « Brandon Mechele a quitté le groupe. Hier (dimanche), il a été testé positif au Covid-19 ».

À 18h30 pourtant, en conférence de presse, Roberto Martinez avait été plus vague en disant que le défenseur du FC Bruges ne jouerait pas mardi contre l’Islande. Sans en dire plus. On sait désormais pourquoi.

Mais, à l’heure d’écrire ces lignes, plusieurs questions restent en suspens :

- Quand Mechele a-t-il attrapé le coronavirus, en sachant que le test a eu lieu dimanche midi et que les joueurs avaient quartier libre dans l’après-midi ? A la Fédération, on nous assure que les mesures sanitaires (port du masque, distanciation sociale...) ont toujours été respectées, à Tubize et durant le voyage.

- Mechele a-t-il déjà (involontairement) contaminé d’autres Diables, à l’entraînement, dans le vestiaire, lors des repas ou pendant les vols entre le Danemark et la Belgique ? C’est très probable. À noter qu’au Centre national de Tubize, les joueurs disposent d’une chambre individuelle.

- Le match de ce mardi peut-il être menacé ? A priori non. L’UEFA stipule qu’il faut au minimum 13 joueurs en ordre sur la feuille de match. Pas de panique, donc, à l’heure actuelle, même si, en U17, quatorze cas ont été détectés.

Il est aussi possible que les Diables rouges et l’encadrement soient à nouveau testés ce mardi matin pour détecter d’éventuels autres cas.

Quant à Brandon Mechele, il doit respecter au minimum huit jours d'isolement et loupera au moins un match de championnat avec Bruges, samedi contre Waasland Beveren.