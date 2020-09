Ni Castagne ni Lukaku: Martinez annonce des changements pour défier l’Islande ce mardi

Le sélectionneur des Diables rouges, Roberto Martinez, a tenu une conférence de presse ce lundi à la veille de Belgique – Islande. Plusieurs changements sont prévus dans le onze de base.

Trois jours après la victoire au Danemark (0-2), les Diables rouges affrontent l’Islande ce mardi à Bruxelles (20h45) dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des nations.

En conférence de presse ce lundi à Tubize, le sélectionner Roberto Martinez a levé un coin du voile sur le onze qu’il devrait - sauf nouvelle surprise - aligner.

Au but: pas de surprise. Simon Mignolet va enchaîner puisque Thibaut Courtois est rentré à Madrid dès vendredi.

En défense, le trio devrait être identique également, avec Alderweireld, Denayer et Vertonghen. «Mechele est out, il n’entrera pas en ligne de compte», a annoncé Martinez, sans en dire plus sur la raison de cette absence (blessure?).

Sur le côté droit, Thomas Meunier remplacera Timothy Castagne. «C’était prévu qu’ils jouent un match chacun», a dit le sélectionneur. Sur l’autre aile, Thorgan Hazard devrait jouer.

De Bruyne 90 minutes, ou pas loin

Dans l’entrejeu, Axel Witsel semble largement en mesure de disputer un deuxième match en quatre jours. À ses côtés, il devrait retrouver Kevin De Bruyne.Papa d’une troisième petite fille, KDB a rejoint le groupe dimanche et s’est déjà entraîné. «Il est en mesure de tenir 90 minutes, ou pas loin», a avancé Martinez.

Eden Hazard est présent avec le groupe depuis le début du rassemblement voilà une semaine. Martinez espère qu’il pourra le faire jouer, si pas comme titulaire, qu’il puisse monter au jeu. «On en saura plus après la séance de ce lundi soir».

Offensivement, on sait que Yannick Carrasco (retourné dans son club) et Romelu Lukaku (qui sort d’une saison chargée) seront laissés au repos. La chance, peut-être, de Michy Batshuayi. L’attaquant de Chelsea a lui aussi rejoint l’équipe ce week-end et devrait débuter le match ce mardi.