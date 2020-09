Belgique-Islande: l’Islande avec une équipe B mardi soir à Bruxelles

L’Islande ne disposera pas de tous ses atouts pour le match du groupe 2 de Ligue A de la Ligue des Nations, face à la Belgique, mardi soir au stade Roi Baudouin.

Du côté belge, quelques changements sont attendus par rapport à la victoire 0-2 ramenée samedi du Danemark, mais ce n’est rien comparé aux maux de tête du sélectionneur national de l’Islande le Suédois Erik Hamren, qui a vu plus de la moitié de l’équipe renoncer.

Le défenseur Sverrir Ingi Ingason a été exclu à la fin du match contre l’Angleterre (0-1) et purge une journée de suspension. Les joueurs vedettes Gylfi Sigurdsson, Johann Gudmundsson, Alfred Finnbogason (ex-Lokeren) et Aron Gunnarsson seront absents en raison de blessures contre l’Angleterre et ne seront pas présents à Bruxelles.

En défense, Kolbein Sigthorsson est un autre point d’interrogation. Le gardien de but Hannes Halldorsson et le capitaine Kari Arnason n’ont pas pu se rendre en Belgique en raison des mesures de prévention du coronavirus. Ils sont actifs dans la ligue islandaise et n’ont pas été libérés par leur club. Arnason souffre également d’une blessure mineure. En défense, Hamren sera privé de son gardien de but et des deux défenseurs centraux.

Également absents à Bruxelles: les journalistes islandais. «Normalement, ils voyagent toujours beaucoup avec notre équipe nationale, mais cette fois, ils ont décidé de rester chez eux à cause de la crise du coronavirus», a précisé l’attaché de presse.

Ari Skulason n’a pas à craindre la quarantaine. Le défenseur de 33 ans jouera pour le KV Ostende et restera en Belgique après la rencontre. «Heureusement, ce n’est pas trop loin pour que je rentre chez moi», a-t-il ri.

«C’est spécial de terminer un match international ici en Belgique. J’ai déjà joué contre Vanaken, Mechele et Doku, mais je ne connais pas personnellement le reste des joueurs. Le plus important n’est pas l’adversaire, mais la façon dont nous allons jouer, même si c’est contre le numéro 1 mondial».