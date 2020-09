Un faux concours sur le dos du cirque Zavatta

Des dizaines de personnes ont été informées qu’elles avaient gagné au concours... alors que le tirage n’a lieu que ce mardi! Com.

Le cirque offre bien des places via un concours. Le tirage est prévu ce mardi... mais certains ont déjà gagné via une fausse page Facebook!

Partout où il passe, le cirque Zavatta organise un concours afin de faire gagner des entrées. C’est aussi le cas pour Mouscron.

«Que Dieu vous bénisse» à l’occasion du concours!

Certains ont été informés qu’ils avaient gagné... alors que le concours n’est pas encore terminé. Étonnés, des internautes sont entrés en contact avec le cirque qui a confirmé qu’il y avait arnaque.

«C’est par dizaines que les gens nous contactent, ce lundi, et ça nous ennuie beaucoup pour eux comme pour nous, indique Bruno Valencia à la communication du cirque. Le concours se termine ce mardi. On est très transparent avec nos concours en diffusant à chaque fois le nom de tous les gagnants, en plus de les joindre personnellement.»

Sur la fausse page, on parle d’un «Facebook VIP - page réelle et authentic»

L’arnaque est simple: «Une page identique à la nôtre a été créée afin de faire gagner des places, avec un texte quasiment similaire. Il y a deux différences: sur la fausse page, on parle d’un «Facebook VIP - page réelle et authentic» avec un lien à suivre où s’inscrire.

On y demanderait même un numéro de compte. J’espère que des personnes ne sont pas allées jusqu’à se faire avoir en communiquant ce qu’il ne faudrait pas...

Par ailleurs, le message se termine par «Que Dieu vous bénisse», ce que nous n’écrivons jamais.»

La procédure officielle afin de gagner 10 x 2 places est bien moins intrusive: il n’y a aucun lien à suivre, il suffit d’aimer la page, de la partager, d’inviter trois amis en commentaire tout en tapant votre code postal. C’est tout.

Compliqué financièrement d’offrir aux arnaqués...

M. Valencia communique donc aujourd’hui afin de prévenir que le public ne peut pas avoir gagné.

Et parce qu’il s’agit d’une arnaque où tout le monde pourrait gagner... pour mieux flouer, il craint que des personnes viennent par dizaines en pensant disposer de places.

«On ne peut pas se permettre d’offrir des places en compensation aux personnes qui se sont faites arnaquer puisqu’elles sont visiblement très nombreuses. Certains disent en avoir gagné six!»

Mésaventure similaire s’est déjà produite récemment. Là, c’est le cinéma For&Ver qui en fut la victime.