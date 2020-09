Kevin De Bruyne confronté à Patrick De Koster, son ex-manager

Patrick De Koster est poursuivi pour faux en écriture, usage de faux et blanchiment et a été incarcéré à la prison de Saint-Gilles à la fin du mois d’août.

L’agent de joueurs de football Patrick De Koster a été confronté ce lundi matin à Kevin De Bruyne, selon une information du média Sporza confirmée par le parquet fédéral et l’avocat Louis De Groote, qui représente Patrick De Koster. Kevin De Bruyne a par après été entendu par le juge d’instruction Michel Claise. Le parquet fédéral se refuse pour l’instant à faire plus de commentaires.

Patrick De Koster est poursuivi pour faux en écriture, usage de faux et blanchimentet a été incarcéré à la prison de Saint-Gilles à la fin du mois d’août. La chambre du conseil a décidé mercredi de le maintenir en détention. Ses avocats font appel de cette décision. La chambre des mises en accusation a donc 15 jours pour se prononcer.

L’enquête visant l’agent, menée par l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC), a fait suite à une plainte déposée par Kevin De Bruyne.

Elle concerne les activités professionnelles de l’inculpé et, plus précisément, les commissions qu’il aurait perçues lors du passage du Diable Rouge à Wolfsbourg, en Allemagne, en 2013 et 2014.