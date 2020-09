VIDÉO | Festival de volées, solo entre 4 joueurs: les 6 incroyables buts du week-end en foot amateur

Un solo entre 4 adversaires, un festival de reprises de volée, une magnifique tête et une frappe en pleine lucarne sont au programme des incroyables buts de ce week-end en foot amateur. Montage ÉdA

Chaque lundi, retrouvez les plus beaux buts du week-end en football amateur. Comme la semaine dernière, place à la Coupe de Belgique.

Chaque début de semaine, L’Avenir sélectionne quelques buts remarquables en football amateur.

De la D2 Amateurs à la P4 en passant par la Coupe de Belgique, de nombreux joueurs se distinguent en inscrivant de splendides goals.

Cette semaine, sélection de six magnifiques buts. À voir en vidéo.

1 Laurice Simon se balade dans la défense adverse

Premier gros test réussi pour Marloie, face à un candidat au podium en D3. Les Famennois ont battu Dison et recevront La Louvière au troisième tour. Laurice Simon a inscrit un beau goal en réalisant un solo entre 4 adversaires.

2 Ali Yilmaz inscrit une belle volée

Dans un match à suspense entre Hamoir et Onhaye, c’est finalement les visiteurs qui l’ont emporté. Pourtant, Ali Yilmaz avait inscrit une belle volée à la 41e minute…

3 La tête de Nelson Azevedo fait mouche

Même si en football, rien n’est impossible, on savait fort bien que le déplacement du Pays Vert au Tivoli s’annonçait compliqué et que, pour connaître un troisième tour de Coupe de Belgique, le CS aurait dû sortir une grosse prestation pour éliminer une RAAL terriblement efficace depuis l’entame de sa préparation.

Cela se confirmait après l’heure de jeu avec cette tête de Nelson Azevedo.

4 Quentin Paternotte nettoie la lucarne

Et pourtant, le Pays Vert y aura cru jusqu’au bout grâce à Quentin Paternotte, monté en cours de jeu et auteur d’un doublé en fin de match. Dont ce but qui nettoie la lucarne louviéroise. Score final: 3-2. La RAAL a tremblé.

5 Quelle volée de Tanguy Jonckers!

À l’instar de la semaine passée, Tanguy Jonckers est à nouveau dans notre séquence du lundi. S’il n’a pas inscrit de quadruplé cette fois-ci, son goal en début de match reste splendide. Malheureusement, son équipe s’est inclinée en fin de rencontre face à Rebecq.

6 Anthony Lorenzon délivre Onhaye

Alors qu’on se dirigeait vers l’épreuve des tirs au but dans la rencontre entre Hamoir et Onhaye, Anthony Lorenzon est venu clore les débats dans les arrêts de jeu.

Sur un centre venu de la gauche, Lorenzon avait le temps d’armer une splendide volée, pour ouvrir les portes de la qualification aux siens et leur offrir un voyage à Heist (N1) le week-end prochain.