Accusé d’avoir assassiné sa femme, Christian Colpin conteste l’intention d’homicide

L’accusé affirme qu’il pensait que l’arme, qu’il a pointée sur sa femme, était défaillante.

Le président de la cour d’assises du Hainaut a procédé, lundi matin, à l’interrogatoire de Christian Colpin, 75 ans, accusé d’avoir assassiné son épouse à Mons, le 30 juillet 2018, d’un coup de feu tiré dans la tête. Arrivé en chaise roulante dans la salle solennelle des cours de justice, L’accusé a expliqué qu’il pensait que l’arme ne fonctionnait pas car elle n’avait pas marché quand il a tenté de se suicider, en novembre 2017.

L’arme du crime est un pistolet que l’accusé avait acheté dans les années 70 à Tournai. Colette Daully, la victime, tenait alors une station-service dans la région et avait été victime de deux attaques à main armée. Elle s’était exercée au tir.

En novembre 2017, Colette a quitté son époux après plus de cinquante ans de mariage. Il raconte qu’il a tenté de se suicider mais que l’arme s’est enrayée car le chargeur avait été remplacé. Il l’a alors déposée dans un sac, «alors qu’elle était dans le tiroir avant».

Le 30 juillet 2018, Colette était passée chez Christian pour faire ses courses et lui avait aussi préparé à manger. Après la sieste, elle lui a réclamé la clé de sa maison à Jemappes, que Christian tenait dans sa poche. Une dispute a éclaté.

«J’ai mis l’arme sur ma gorge et je lui ai demandé si c’est ça qu’elle voulait. Je suis ensuite parti aux toilettes, l’arme était sur la table du salon. Elle est allée à la salle de bains et a pris des choses. Je lui ai dit de les remettre en place. Et puis, il y a eu un jeu entre nous. J’ai pris l’arme et j’ai dit ‘pam’pour lui faire peur. Je ne sais plus si le coup est parti à ce moment-là.»

Je n’ai pas voulu la tuer. Je l’ai sauvée quatre fois du suicide

L’accusé prétend qu’il pensait que l’arme n’était pas chargée car deux balles avaient été éjectées du chargeur lors de sa tentative de suicide. Il soupçonne Colette de l’avoir chargée quand il était aux toilettes. «Je n’ai pas voulu la tuer. Je l’ai sauvée quatre fois du suicide», affirme-t-il.

La psychiatrie, pas la mort

«Quelle est la raison du tir?», interroge l’avocat des filles du couple, Me Discepoli. L’accusé ne se souvient pas d’avoir dit aux policiers qu’il avait vu rouge car il soupçonnait Colette d’avoir un amant, comme il la soupçonnait depuis plusieurs années. L’avocat note qu’il a parlé d’une arme déficiente la première fois le 24 octobre 2018 lors de la reconstitution, alors qu’il avait dit précédemment que l’arme était prête à l’emploi.

Il a été interrogé au sujet de quelques mots écrits dans un carnet rouge, le 21 juillet 2018, laissant penser qu’il allait commettre un crime. Il avait rédigé: «de là où elle va elle ne fera plus de mal à personne elle en a déjà fait assez, je suis triste d’en arriver là mais c’est ce qui reste comme solution autrement elle va continuer à détruire tous ceux qui l’entourent».

Il dit avoir écrit ce mot en novembre ou en décembre 2017, juste après le départ de Colette, et précise que son but était de l’envoyer en psychiatrie. Il écrit un peu plus bas que son épouse ne lui a pas souhaité son anniversaire, le 19 juillet.

Christian dit qu’il souhaitait que Colette revienne vivre avec lui et qu’il n’avait jamais souhaité qu’elle parte. Il conteste avoir été violent avec sa femme et ses enfants durant ses années de mariage. Il précise n’avoir jamais trompé sa femme non plus.

Le jour du crime, Colette lui a annoncé qu’elle partait en Bretagne, avec quelqu’un qu’elle estimait beaucoup et qui l’aimait beaucoup.