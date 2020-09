Les services Population anderlechtois déménagent rue de France

Sachez-le: les services «Population» anderlechtois déménagent. Ils se situent désormais rue de France 99. En cause: une modernisation des bâtiments administratifs de la place du Conseil et de la rue Van Lint.

Les guichets communaux anderlechtois de la Démographie déménagent à la rue de France. La Commune rappelle en effet qu’un «vaste projet de réaménagement de la Maison communale d’Anderlecht va avoir lieu au cours des deux prochaines années». Ce projet est dans les cartons depuis quelques années déjà. Le dossier ficelé, «les travaux pourront dès lors commencer dans les meilleurs délais», précise Fabrice Cumps, Bourgmestre (PS).

Évidemment, les services actuellement logés rue Van Lint et place du Conseil se doivent de rester ouverts durant le chantier. Aussi, ceux de la Population et de l’État civil déménagent. Leur adresse se situe désormais dans un complexe du 99 de la rue de France, en face de la gare du Midi.

La Commune saisit aussi l’occasion pour «repenser la manière d’accueillir le public. «Nos services ont profité du déménagement pour repenser leur manière de recevoir les citoyen·ne·s», explique Fabienne Miroir (PS), échevine de l’État Civil et de la Population. «D’abord, les guichets seront désormais ouverts. Les consignes sanitaires seront toutefois respectées, via l’installation de plexiglas et le port du masque obligatoire au sein des bâtiments communaux». Autre nouveauté: la prise de rendez-vous sera possible dès la mi-septembre via le site de la commune.

Rendez-vous en ligne

Deuxièmement, il sera, à partir de la mi-septembre, possible de prendre rendez-vous enligne via le site www.anderlecht.be. Les citoyens confirmeront date et heure avant de recevoir un SMS ou e-mail de confirmation avec un QR code qui sera ensuite scanné à la borne d’entrée des services. La prise de rendez-vous par téléphone reste évidemment possible, notamment pour ceux qui n’ont pas accès à internet.

Par ailleurs, la commune annonce qu’il n’y aura plus de distinction entre le bureau des Étrangers, celui des Européens et celui du service Population: «tous nos guichets seront situés dans la même salle et auront des horaires identiques». L’argent cash y sera banni, là aussi en conséquence du Covid-19. «Les personnes ne sachant absolument pas payer autrement qu’en cash pourront se rendre à la Caisse communale afin d’y effectuer leur paiement».

Le service de l’État civil a déménagé le 10 août, le service de la Population déménagera le 16 septembre. À compter de cette date, le public sera accueilli au 99, rue de France, mais aussi, comme toujours, Place de la Vaillance 28A.