Les étudiants de l’ULB et la VUB seront proclamés sur la Grand-Place

Les étudiants de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) recevront cette année leurs diplômes dans un décor unique. La Ville de Bruxelles organisera, la semaine du 28 septembre, une «proclamation solennelle» sur la Grand-Place de la capitale, annonce-t-elle lundi dans un communiqué.

Au total, 4.700 diplômés seront proclamés en extérieur en présence de leurs professeurs, doyens et deux invités de leur «bulle».

Les circonstances sanitaires actuelles ont provoqué une année scolaire hors du commun pour de nombreux étudiants en Belgique, et ce jusqu’à la dernière étape de leur parcours académique. La proclamation des diplômés des deux universités bruxelloises ne pouvant, pour la première fois, pas se tenir sur les campus, la Ville de Bruxelles a proposé d’organiser ces cérémonies sur la Grand-Place.

Afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de l’événement, les diplômés seront proclamés en extérieur, par cortèges distincts étalés sur plusieurs jours et composés de 200 étudiants maximum. Pour l’ULB, cela signifie un total de 18 cortèges avec environ 3.000 étudiants. Pour la VUB, il s’agit de dix cortèges différents avec 1.700 étudiants.

Chaque diplômé pourra amener jusqu’à deux autres invités de sa «bulle» à la cérémonie de remise des diplômes. Les places assises seront aménagées de telle sorte que les règles de distanciation puissent être facilement respectées, les participants seront tenus de porter un masque et les sièges seront désinfectés après chaque cérémonie. Enfin, des itinéraires ont été tracés afin de guider les groupes séparément vers et depuis la Grand-Place.

«Avec cette initiative exceptionnelle, nous voulons récompenser (les étudiants) pour leur persévérance et célébrer ce moment comme il se doit. En même temps, nous voulons leur montrer que nous pouvons aussi réaliser des choses moins évidentes grâce à la créativité et à la coopération», déclare la rectrice de la VUB, Caroline Pauwels. «Le fait que nous organisions ces proclamations au cœur de Bruxelles et en collaboration avec l’ULB est une magnifique conclusion à notre année jubilaire lancée l’année dernière dans le parc du Cinquantenaire.»