Une Jalhaytoise acquittée d’homicide involontaire après 22 mois de détention préventive

Le tribunal correctionnel de Verviers a acquitté lundi une Jalhaytoise de 25 ans poursuivie pour homicide involontaire sur la personne d’un quadragénaire hébergé tout comme elle par une amie.

La victime avait chuté du deuxième étage d’un immeuble situé rue des Raines à Verviers le 5 avril 2017. La prévenue avait nié avant d’avouer l’avoir poussé. Elle s’était rapidement rétractée. Elle a passé 22 mois en détention préventive avant d’être acquittée des faits par le tribunal.

Le 5 avril 2017 en milieu d’après-midi, un individu avait chuté par une fenêtre située au 2e étage d’un immeuble de la rue des Raines, située dans le quartier historique de Verviers. La victime était décédée quatre heures plus tard à l’hôpital des suites de ses blessures. Les enquêteurs avaient découvert la présence d’une femme somnolente dans la pièce d’où le quadragénaire, dealer et consommateur de drogue, avait chuté.

La suspecte, qui n’avait pas été inculpée, avait expliqué qu’elle dormait au moment des faits. Deux mois après cette déclaration, elle s’était elle-même présentée à la police pour se dénoncer et avait alors été placée sous mandat d’arrêt pour meurtre. Elle s’est rétractée dès la première chambre du conseil et n’a plus modifié sa position, le détecteur de mensonge confirmant à deux reprises qu’elle ne mentait pas.

Elle avait maintenu cette ligne de défense à l’audience du tribunal correctionnel où elle avait finalement été renvoyée du chef de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle comparaissait cependant libre après 22 mois de détention.

Malgré le rapport d’un expert en biomécanique humaine et différents témoignages, le tribunal a considéré que la prévenue n’était pas responsable du décès du quadragénaire et l’a acquittée.

La Jalhaytoise risquait 4 ans de prison.