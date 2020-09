Cyril Saugrain: «Les tests Covid de ce lundi? Un moment clé du Tour»

Ce mardi matin, les organisateurs du Tour annonceront les résultats des tests Covid réalisés hier dimanche et aujourd’hui. «Un moment clé de l’épreuve», estime Cyril Saugrain, consultant pour la RTBF.

Et si la journée de repos de ce lundi était finalement aussi importante que le week-end pyrénéen que le peloton vient de vivre? C’est en tout cas la question que se posent certains suiveurs à l’heure où les équipes du Tour doivent se soumettre au premier test Covid depuis le départ à Nice. Parmi eux, Cyril Saugrain, le consultant de la RTBF.

«Contrairement aux éditions précédentes, certaines formations risquent de tout perdre lors de cette journée de repos, explique le complice de Rodrigo Beenkens. Les organisateurs du Tour l’ont annoncé: si deux tests positifs sont détectés au sein d’une même équipe (coureurs et membres de l’encadrement inclus), celle-ci sera exclue de l’épreuve. Et ça, c’est une vraie pression pour tout le monde, surtout dans une course où les enjeux sont si importants.»

Très attendus, les résultats des tests de dépistage du Covid-19 seront annoncés demain mardi, avant le départ de la 10e étape.

«Les seuls coureurs qui peuvent envisager ces tests un peu plus sereinement sont ceux qui ont déjà remporté une étape sur le Tour, poursuit Cyril Saugrain. Mais pour eux aussi, ce serait dramatique d’être exclu de l’épreuve alors qu’ils ont fait tous les efforts possibles avant, pendant et après la course pour éviter d’être contaminés.»

En observateur attentif de la Grande Boucle, Gérard Buelens est également persuadé que «les équipes ont tout fait pour que ça se passe bien». Le hic, ce sont «ces énergumènes qui ne respectent pas les gestes barrières»: «Ce qu’on a vu au sommet du Port de Balès, avec tous ses fans sans masque qui s’approchaient des coureurs, n’est pas très rassurant. Espérons que personne dans le peloton ne paie le prix de l’irresponsabilité de ces spectateurs.»

Réponse ce mardi aux alentours de 10h.