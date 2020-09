Souvenirs: Annie Cordy était simple, L’image des maisons de repos ternie, Les élèves testent le code de la route… voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi 7 septembre.

1. Les labels producteurs, gages de qualité et d’authenticité

La coopérative Marguerite Happy Cow, labellisée, c’est une filière locale et durable de transformation du lait.

2. «L’image des maisons de repos a pris un coup terrible»

Joséphine Cornil gère deux maisons pour seniors. Depuis six mois, comment y vit-on la pandémie, avec quelles perspectives?

3. Annie Cordy, une dame très simple

Le Cominois Michel Lemaire, retraité de la RTBF, a souvent interviewé et présenté notre Annie Cordy nationale.

4. Une petite fête des courges

En mode mineur, la fête des courges aura lieu ces samedi 12 et dimanche 13 septembre. Vingt tonnes sont à vendre.

5. Sécurité routière: 1 000 élèves à l’épreuve

Plus d’un millier d’élèves de la région dinantaise vont tester leurs connaissances de la sécurité routière.

6. Des robots pour combattre le Covid-19

En mettant en parallèle deux technologies existantes, une petite PME très réactive commercialise un outil anti-Covid-19.

7. Rompre la solitude des seniors en faisant appel au voisinage

L’ASBL «Bras dessus Bras dessous» a désormais une antenne à Ottignies-LLN. Objectif: rompre la solitude des seniors en faisant appel au voisinage.

8. La Tribune dit au revoir à Michel et Marcel: «Cela restera des souvenirs extraordinaires»

Ce lundi soir, «La Tribune» change de studio et de générique. Mais le magazine foot de La Deux (désormais Tipik) fait aussi ses adieux à Michel Lecomte et Marcel Javaux. Archives et bêtisiers au programme!

9. ANALYSE | Les Diables rouges acceptent la pression, pour mieux la mettre ensuite

La Belgique a bien entamé sa saison au Danemark, en s’appuyant sur une entame similaire à ce qui avait été vu avant la trêve forcée.

10. ESPOIRS | Antoine Colassin, la suite logique

Le jeune attaquant anderlechtois (19 ans) fête sa première avec les Espoirs, mais avec un sélectionneur qu’il connaît bien.

