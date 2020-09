Matteo Trentin signe pour deux ans chez UAE Team Emirates

Matteo Trentin s’est engagé pour deux ans avec la formation UAE Team Emirates, a indiqué cette dernière lundi. L’Italien fait actuellement partie de l’équipe CCC avec laquelle il dispute le Tour de France.

Matteo Trentin, 31 ans, était passé professionnel au sein de la structure Quick Step en août 2011. Après cinq saisons et demie chez Patrick Lefevere, il avait rejoint Mitchelton-Scott début 2018 et était passé au début de cette année chez CCC, dont le parraineur principal a fait part de son retrait en fin de saison.

«Trouver une équipe qui a un projet ambitieux sur le long terme n’est pas facile en cette période et je suis heureux que UAE m’ait fait confiance», déclare Trentin. «Je connais de nombreux coureurs et membres du staff, ce qui va faciliter mon intégration».

L’Italien, champion d’Europe 2018 et vice-champion du monde 2019, pointe le maillot arc-en-ciel et plusieurs classiques comme objectifs. «J’ai un boulot à terminer aux Mondiaux, j’aimerais faire mieux que l’année passée», dit Trentin, battu par le Danois Mads Pedersen aux championnats du monde 2019. «Ensuite, il y a Milan-Sanremo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. J’aimerais aussi viser le maillot vert au Tour de France, tout en travaillant pour l’équipe au général», ajoute Trentin, vainqueur d’étapes sur les trois grands tours.