L’Avenir lance son application mobile «L’Avenir Sport»

Ce lundi, le journal L’Avenir lance son application mobile 100% sport. Au programme: des informations nationales, régionales et surtout personnalisées.

Après un premier lancement discret durant le mois d’août, L’Avenir lance officiellement ce lundi 7 septembre sa nouvelle application mobile « L’Avenir Sport ».

Un projet qui ne date pas d’hier mais qui ponctue une longue réflexion sur le sujet. «Ce projet est né d’une de nos enquêtes annuelles avec nos lecteurs», souligne Olivier Deheneffe, rédacteur en chef adjoint. «Sur les cinq dernières années, nous avons remarqué que l’on pouvait asseoir notre identité régionale à travers le sport local et que nous avions l’opportunité de toucher un public 100% sportif.»

Désormais, votre quotidien compte un cahier sportif dans les pages du journal, une page et un groupe Facebook consacrés au sport ainsi qu’une application mobile dédiée aux informations sportives.

Ce lancement s’accompagne de certaines spécificités. «L’application ressemble aux autres produits de L’Avenir, à la différence qu’elle est pensée 100% mobile. La segmentation du produit se fait par sport et par région avec une grande nouveauté, l’utilisateur pourra lire des informations personnalisées par rapport à ses centres d’intérêt», poursuit le rédacteur en chef adjoint.

La force de ce nouveau produit made in L’Avenir, c’est de pouvoir compter sur une grande rédaction sportive. Outre les journalistes nationaux, le quotidien compte un grand nombre de journalistes et de correspondants locaux qui se rendent sur les événements sportifs. «L’application va permettre de toucher le public sportif et de jouer sur notre qualité: l’approche sportive régionale, en complément du contenu national», déclare Olivier Deheneffe.

Directeur stratégie et data de L’Avenir, Laurent Charles corrobore les propos d’Olivier Deheneffe: «Ce lundi, les utilisateurs vont découvrir une application entièrement personnalisée et enrichie de contenus photos et vidéos».

«Il n’existe pas sur le marché d’appli qui soit autant personnalisée pour l’utilisateur. Le comportement et la lecture sont analysés, un onglet ‘pour vous’est disponible et même la barre de recherche répond aux centres d’intérêt du lecteur», ajoute Laurent Charles.

Et ce n’est pas tout… «Afin de rajeunir l’audience avec un contenu premium privilégié, il sera possible de suivre les rencontres de football régional en direct. Les journalistes sur les bords du terrain enverront du contenu visuel exclusif en 2-3 clics. Les utilisateurs auront donc la possibilité de voir les buts presque en simultané», conclut le directeur stratégie et data.

Du contenu «premium» à 4€/mois Et au niveau du prix? Si l’application est gratuite, il y a une possibilité de s’abonner au contenu «premium» pour quelques euros. Ce contenu est d’ailleurs accessible gratuitement aux abonnés de L’Avenir. Le prix standard est de 4€/mois. En optant pour un paiement mensuel automatique, le premier mois est à 1€. Il y a également une offre promotionnelle à 3€/mois pendant 1 an. En optant pour un paiement mensuel automatique, le premier mois est lui aussi à 1€. Comment faire? Il y a possibilité de souscrire soit via le site lavenir.net, en cliquant sur le menu « S’abonner », soit via l’application en elle-même avec l’onglet «Je m’abonne» ou via les publicités qui apparaissent.

