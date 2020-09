Pari Daiza et le coronavirus

En partenariat avec la fondation Pairi Daiza, E-Biom, spin-off de l’université de Namur, participe a la détection et au suivi de la faune et de la flore sur le site des bassins de décantation de l’ancienne sucrerie de Brugelette.

Depuis début juin, E-Biom réalise aussi les analyses permettant de quantifier le coronavirus dans les eaux usées afin de disposer d’un système d’alerte précoce sur le territoire wallon.

E-Biom œuvre à la préservation de la biodiversité grâce notamment à une innovation scientifique permettant de détecter des traces d’ADN présentes dans l’environnement. Ces dernières semaines, cette jeune spin-off de l’université de Namur s’est engagée dans la lutte contre le coronavirus, en analysant la présence du SARS-CoV-2 dans les eaux usées.

E-Biom et la Pairi Daiza Foundation ont décidé d’unir leurs forces afin d’œuvrer pour la conservation des espèces menacées et la protection de l’environnement. Des prélèvements d’échantillons ont été réalisés dans le cadre de la première phase du projet de recherche «EARTH» (e-DNA Applications Reveal Territorial History), porté par E-Biom et soutenu par la Région wallonne.

«Convaincus par l’intérêt que représente le projet de recherche «Earth» pour la conservation de la biodiversité et la protection de l’environnement, Pairi Daiza et la Pairi Daiza Foundation offrent depuis plusieurs mois déjà leur appui à l’équipe de E-Biom», confirme la Fondation créée par Éric Domb.

«Dans le cadre de cette collaboration, les chercheurs ont eu l’opportunité d’accéder à plusieurs enclos du parc pour y prélever quelques échantillons du sol. Les connaissances précises dont dispose Pairi Daiza sur l’occupation de chaque enclos depuis plusieurs dizaines années ont permis à E-bIom d’affiner un protocole d’échantillonnage et d’analyse de l’ADN environnemental dans le sol».

Le site des bassins de décantation de l’ancienne sucrerie de Brugelette

Au-delà de ce projet de recherche, E-Biom met son expertise au service de la biodiversité sur le site des bassins de décantation de l’ancienne sucrerie de Brugelette, dont la Fondation Pairi Daiza assure la gestion, notamment la valorisation du patrimoine naturel qu’il représente.

Le futur de ce lieu exceptionnel sera ainsi pensé autour d’objectifs de restauration et de préservation d’espaces présentant un intérêt pour la faune et la flore.

Et c’est précisément pour définir les espèces à préserver, et donc les aménagements éventuels à mettre en œuvre, que l’équipe d’E-Biom entre en jeu. En effet, des prélèvements seront réalisés par les chercheurs dans l’eau des bassins de décantation.

Leurs analyses, complémentaires aux données recueillies par plusieurs associations naturalistes, permettront de découvrir les espèces qui fréquentent ce lieu et, à terme, de donner à certaines d’entre elles un coup de pouce pour nicher, s’abriter ou encore hiberner.

La crise liée à la Covid-19 a permis à la spin-off namuroise E-Biom de mettre également ses compétences au service de la communauté. Dès le mois de mars, l’ensemble de l’équipe s’est mobilisé afin d’offrir son soutien à l’université de Namur dans le cadre de la réalisation de diagnostics de la Covid-19, en support des laboratoires de référence.

«En combinant nos méthodes de prélèvements et les compétences nouvellement acquises durant le diagnostic humain, E-Biom a très rapidement pu répondre à la demande de la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) visant à détecter les traces du SARS-CoV-2 dans les stations d’épuration wallonnes», explique Jonathan Marescaux.

Les résultats de cette étude pilote réalisée en avril ont conduit la SPGE à prolonger la collaboration par la mise en place d’un suivi épidémiologique.

Depuis début juin, E-Biom réalise donc des analyses permettant de quantifier le coronavirus dans les eaux usées afin de disposer d’un système d’alerte précoce sur le territoire wallon. Les résultats de cette étude sont transférés deux fois par semaine au Gouvernement.