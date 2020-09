David Goffin, défait par Denis Shapovalov, éliminé pour la 4e fois de suite en huitièmes

«Une belle bagarre»

«Ce fut une belle bagarre», a déclaré le numéro un belge après sa défaite. «Il a très bien joué et l’élément qui a fait la différence, c’est son service. Je ne suis parvenu à le breaker qu’une seule fois, lors du dernier jeu du match. Il servait avec beaucoup de confiance, dans toutes les zones. J’ai eu quelques occasions, plusieurs fois 0-30 et même 15-40 au début du deuxième set, mais il a bien servi et est resté agressif. Parfois, il peut dégoupiller, mais ce soir, il a été solide du début à la fin. C’était dur de le faire rater. Peut-être que si j’avais pu m’appuyer plus sur mon retour et jouer un peu mieux les points importants, cela aurait pu faire la différence, mais il n’a rien lâché.»