Ligue des Nations: Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l’histoire de l’Espagne

Ansu Fati est devenu dimanche, à 17 ans et 311 jours, le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe nationale espagnole e football. Il a marqué le 3e but de la «Roja» contre l’Ukraine lors de la 2e journée de la Ligue des Nations.

Le joueur du FC Barcelone a battu le record de précocité d’Errazquin, qui avait inscrit un triplé pour son premier match avec l’Espagne contre la Suisse à Berne à 18 ans et 344 jours… le 1er juin 1925, soit il y a presque un siècle!

Fati a marqué le but du 3-0 d’une frappe enroulée du droit depuis l’extérieur de la surface, après avoir provoqué le penalty du 1-0 (transformé par Sergio Ramos, 3e) et tenté un retourné acrobatique contré par un joueur ukrainien (26e). Jeudi déjà, Fati est entré dans l’histoire de la sélection espagnole en étant le deuxième plus jeune joueur à monter au jeu lors d’un match de la Roja depuis Angel Zubieta, qui était apparu à 17 ans et 284 jours le 26 avril 1936 contre la Tchécoslovaquie (défaite 1-0).

Né en Guinée-Bissau et arrivé sur le sol espagnol à l’âge de sept ans, Ansu Fati a obtenu la nationalité espagnole en septembre 2019, puis a disputé trois matches avec l’équipe des moins de 21 ans espagnols.

Ansu Fati, qui a compilé 8 buts en 33 matches toutes compétitions confondues cette saison au Barça, a ensuite été convoqué pour la première fois avec l’équipe A le 20 août dernier. Il a disputé son premier match avec la Roja jeudi en Allemagne, pour le compte de la première journée de Ligue des Nations 2020-2021. L’attaquant détient déjà plusieurs records de précocité: le 31 août 2019, il était déjà devenu le plus jeune buteur du Barça en Liga, à 16 ans 10 mois et 4 jours. Puis le 10 décembre, le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (2-1).