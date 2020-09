Marcella 3, The Terror 2 & Anelka, l’incompris: nos 3 idées streaming du 6 septembre

Deux séries et un docu au menu de ce 6 septembre -

Une flic infiltrée, un esprit vengeur et un footballeur caliméro: il y a tout ça, et puis c’est tout, dans votre rendez-vous streaming du dimanche. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro dimanche prochain.

1 Marcella (saison 3)

Netflix Série de Hans Rosenfeldt & Nicolas Larder. Avec Anna Friel (3 saisons, 24 épisodes).

Ce que ça raconte

Après avoir simulé sa mort, Marcella revient sous une nouvelle identité, et infiltrée au sein de la mafia nord-irlandaise.

Ce qu’on en pense

Toujours plus près de basculer dans la folie, l’inspectrice revient où on ne l’attendait pas. Et fait entrer la série dans une autre dimension, moins convenue. Une belle surprise.

2 The Terror (saison 2)

Amazon Prime Video Série de David Kajganich & Soo Hugh. Avec Derek Mio, Kiki Sukezane et Cristina Rodlo (2 saisons, 20 épisodes).

Ce que ça raconte

Un esprit vengeur décime les camps d’internement réservés, durant la seconde guerre mondiale, aux citoyens américains d’origine japonaise…

Ce qu’on en pense

Après l’excellente première saison, on bascule plus clairement dans un registre horrifique qui ne présente plus la même originalité. Une déception pour le show produit par Ridley Scott.

3 Anelka, l’incompris

Netflix Documentaire d’Éric Hannezo. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

L’enfant terrible du football français revient sur son parcours, et donne sa version des faits.

Ce qu’on en pense

Contrairement à ce qu’il serine tout au long de ce documentaire hagiographique, Anelka ne semble pas avoir retenu les leçons du passé, et nous joue, en prenant la pose depuis Dubaï, le couplet du vilain petit Caliméro. Assez pathétique.

