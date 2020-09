VIDÉO | Hirschi, auteur d’un raid héroique: «ça ne tenait à rien»

Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates), vainqueur de la 9e étape: «J’ai tout donné sur la dernière ascension. Je n’ai pas réussi à me débarrasser des autres, on était plusieurs de même niveau.

Au sommet du col (de Marie-Blanque), j’ai fait une petite erreur. Je ne pensais pas que Primoz (Roglic) était dans ma roue et j’ai commis une petite faute d’inattention. On a touché les roues mais tout est OK entre nous, on a bien collaboré jusqu’à la fin et on a réussi à revenir sur Marc Hirschi qui a fait une super étape. Ensuite j’ai réussi à remporter l’étape, c’est fou. Je me suis toujours battu pour la victoire dès que j’ai eu l’occasion de le faire, y compris contre Primoz. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour lui, et d’ailleurs je respecte tout le monde. Mais c’est une course cycliste et si j’ai les jambes j’attaque. Si je n’attaque pas, c’est que je n’ai pas les jambes. Il ne faut pas avoir peur de se donner à fond.»

Marc Hirschi (SUI/Sunweb), 3e de l’étape: «Je voulais aller dans l’échappée puis je me suis dit que j’allais faire ma propre course. Je suis triste parce que ça ne tenait à rien dans le final. On m’a conseillé d’attendre les poursuivants parce que je ne suis pas mauvais au sprint. J’espérais pouvoir l’emporter mais finalement je n’ai pas réussi.»

Miguel Angel Lopez (COL/Astana), 9e du général: «J’étais un peu à la limite dans la dernière montée. J’ai eu la chance d’avoir Ion Izagirre à côté de moi et nous avons bien roulé avec Movistar dans notre groupe. J’ai perdu presque une minute mais il reste deux semaines et de nombreuses étapes difficiles.»