Pour l’écurie Williams, une page s’est tournée à Monza

Pour l’écurie Williams comme pour la F1, une page s’est tournée définitivement dimanche à Monza avec la dernière participation à un Grand Prix de l’écurie britannique sous sa direction familiale.

Claire Williams, la «team principal» et fille du fondateur de l’écurie, Sir Frank Williams, 78 ans, a passé la main après le Grand Prix.

Les deux monoplaces de l’écurie de Didcot, pilotées par le Canadien Nicholas Latifi et le Britannique George Russell, ont terminé aux 11e et 14e places. Williams n’a encore marqué aucun point au championnat après huit manches cette saison.

📻 "Everyone in the team, it's been my greatest pleasure and my biggest honour to work with you. Thank you so much, from the bottom of my heart."



💙💙💙#ItalianGP 🇮🇹 | #WeAreWilliams pic.twitter.com/FZlfeKVAdr