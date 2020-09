Tirreno-Adriatico: privé du Tour, Dylan Teuns aura à cœur de s’illustrer sur la Course des deux mers

Dylan Teuns débutera lundi le premier Tirreno-Adriatico (WorldTour) de sa carrière. Le Belge de 28 ans, écarté de la sélection de l’équipe Bahrain-McLaren pour le Tour de France, espère s’illustrer à partir de la troisième étape de la course italienne et ainsi retrouver la confiance.

«Je cours d’habitude Paris-Nice (qui se tient concomitamment à Tirreno-Adriatico dans une année normale, ndlr). C’est donc la première fois que je dispute cette course dans ma carrière. C’est vraiment une année bizarre avec le coronavirus. Tout a été chamboulé», a expliqué Teuns.

Pourtant vainqueur de la 6e étape du Tour 2019 au sommet de La Planche des Belles Filles, le Belge n’a pas été retenu par son équipe. «Je ne veux pas trop m’épancher sur le sujet. C’est vrai que j’aurais voulu participer au Tour. C’est maintenant à moi d’aller prouver en Italie que je méritais ma sélection. J’ai souffert du dos lors du Dauphiné. J’ai ensuite dû aller plusieurs fois chez l’ostéopathe, ce qui explique que je n’ai pas pu être à la hauteur au Trofeo Matteotti et au Mémorial Marco Pantani», a ajouté Teuns en évoquant ses deux abandons dans les courses italiennes.

Si les deux premières journées du Tirreno-Adriatico conviennent davantage aux sprinteurs, le Belge pourrait ensuite profiter du profil de plusieurs étapes pour tenter de décrocher sa 12e victoire chez les professionnels.

«Les troisième, quatrième et cinquième étapes seront importantes dans l’optique du classement général. Il faudra être présent. Je suis à la recherche de bonnes sensations et de confiance après un Dauphiné compliqué», a ponctué Teuns, qui doit ensuite disputer le National belge, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, l’Amstel Gold Race et le Tour des Flandres.