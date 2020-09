F1: Renault devient Alpine en 2021

L’écurie de Formule 1 Renault va changer de nom en 2021 et s’appellera Alpine, a annoncé dimanche l’écurie française en marge du Grand Prix d’Italie

Un changement de nom qui va également mener un changement au niveau de l’identité visuelle de l’écurie. Les monoplaces ne seront plus de couleur jaune mais porteront le bleu, le blanc et le rouge du drapeau français.

«Pour Alpine, il s’agit d’une étape clé pour accélérer le développement et le rayonnement de la marque. Les monoplaces de l’équipe continueront de bénéficier de l’expertise unique du Groupe Renault en matière de motorisations hybrides et son nom E-Tech sera conservé», a précisé Renault dans son communiqué.

«En lançant Alpine, symbole de l’excellence française, dans l’épreuve reine du sport automobile, nous poursuivons l’aventure des constructeurs dans un sport renouvelé», a réagi Luca De Meo, CEO du Groupe Renault.

«Alpine apporte un nouveau sens, de nouvelles valeurs et couleurs dans le paddock avec l’esprit de compétition venu d’autres disciplines et l’agilité créatrice française. Ce seront des atouts dans la préparation des échéances de 2022. La mise en place du plafonnement budgétaire mettra un terme à la course à la dépense et permettra de valoriser les équipes pour leur valeur sportive. Alpine a toute sa place en Formule 1 et pourra prétendre à la victoire», a ajouté Cyril Abiteboul, le responsable de l’écurie F1 de Renault.

En 2021, Esteban Ocon et Fernando Alonso seront les deux pilotes d’Alpine après le départ de Daniel Ricciardo chez McLaren.