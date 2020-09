Costa Croisières reprend la mer sous le signe du coronavirus

Le croisiériste italien Costa Croisières reprend dimanche la mer avec son navire Costa Deliziosa après plus de cinq mois de pause due à l’épidémie de coronavirus et sous le signe de rigoureuses mesures anti-contagion.

Le monde des croisières, qui avait connu jusqu’à 2018 des années de croissance ininterrompues, a vécu cette année une crise sans précédent à cause de la pandémie, et tente de se relancer. Plusieurs grands navires ont déjà pris la mer depuis des ports méditerranéens, notamment de son grand concurrent MSC Croisières.

Les passagers ont commencé à embarquer dimanche en milieu de matinée et le Costa Deliziosa doit partir en fin d’après-midi depuis le port de Trieste, dans le nord-est de l’Italie, pour une croisière de sept jours qui amènera ses passagers uniquement dans les ports italiens de l’Adriatique et de la Méditerranée.

Les premières croisières de Costa, en septembre, sont réservées «uniquement aux résidents en Italie». Elles se dérouleront selon un protocole de mesures de sécurité établi par la compagnie, filiale du groupe américain Carnival Corp, et un groupe d’experts scientifiques, a indiqué Costa dans un communiqué.

Les passagers doivent monter à bord en suivant un ordre pré-établi avec des créneaux d’une demi-heure, une étape qui devrait durer environ cinq heures.

Dans le bâtiment qui les accueille dans le port de Trieste, ils devront se faire mesurer la température, subir un test et remplir un formulaire sanitaire: ils ne seront autorisés monter à bord du navire que s’ils remplissent tous les critères requis.

En ce qui concerne l’équipage, Costa précise que tous les membres ont subi des tests et ont observé une quarantaine de 14 jours avant le départ.

À bord du navire, dont la capacité d’accueil a été réduite pour respecter la distanciation, de strictes mesures seront prises dans les restaurants, sans buffet mais service à table uniquement, bars ou piscines avec des créneaux horaires d’utilisation pré-établis.

Les villes visitées vont de Bari et Brindisi dans l’Adriatique à Syracuse et Catane en Sicile et les visites guidées ne pourront se faire qu’à travers l’organisation de Costa Crociere.