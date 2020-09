Tour de France: l’étape de ce dimanche, copie conforme de celle d’hier? L’avis de notre envoyé spécial

La 9e étape du Tour 2020 se déroule ce dimanche entre Pau et Laruns (153 km). C’est le second volet du diptyque pyrénéen. Notre envoyé spécial sur cette Grande Boucle, Benjamin Sinot, le préface.

À quoi faut-il s’attendre lors de cette 9e étape?

On pourrait bien assister à la même physionomie de course que lors de l’étape entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle, hier. Deux solides ascensions de première catégorie sont au programme: le col de la Hourcère et le col de Marie Blanque. Selon toute vraisemblance, l’échappée devrait se disputer la victoire à Laruns, à moins que les favoris n’en décident autrement. Le risque, pour eux, pourrait être la présence à l’avant d’un coureur dangereux pour le général mais qui a perdu du temps samedi.»

Donc, il ne faut pas s’attendre à une bagarre entre les favoris avant la journée de repos?

Je ne suis pas convaincu que les ténors de ce Tour vont tenter un coup de force, ce dimanche. Si Primoz Roglic avait voulu endosser le maillot jaune hier, il l’aurait sur le dos ce matin. Sauf que le Slovène a préféré attendre, tout profit pour Adam Yates, qui a pu conserver le leadership. Roglic a simplement voulu tester ses adversaires. On a pu voir que Nairo Quintana et Tadej Pogacar sont probablement les mieux armés pour lui disputer la victoire finale. Il est toutefois possible que certains battus tentent de récupérer du temps lors de cette seconde étape pyrénéenne.

Pogacar a lui récupéré une partie du temps perdu vendredi. Ce Slovène, c’est de la graine de star, non?

Ce coureur de 21 ans a du panache, c’est une évidence. Sa philosophie, c’est la victoire sinon rien. C’est propre à cette nouvelle génération et ça fait du bien. Après avoir perdu 1’21’’ à Lavaur, à cause des bordures, le jeune Slovène a repris 40 secondes à Loudenvielle. Cela montre qu’il est venu pour gagner le Tour. Plus que jamais, on risque d’assister à un match opposant la Slovénie de Roglic et Pogacar, à la Colombie de Bernal, Quintana, Lopez et Uran. Le tout arbitré par la France de Martin et Bardet. Thibaut Pinot regardera cela de loin…»