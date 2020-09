RÉACTIONS | Tielemans et Hazard : «On a fait le boulot tous ensemble»

Youri Tielemans et Thorgan Hazard retiennent le sérieux et l’ambition des Diables rouges dans cette Ligue des nations après leur victoire au Danemark (0-2).

Aligné dans l’entrejeu aux côtés d’Axel Witsel, Youri Tielemans a effectué un très bon match lors de la victoire belge au Danemark (0-2).

«Le premier match de la saison, ce n’est jamais évident. Certains joueurs reviennent de vacances, tout le monde n’est pas à 100%, d’autres étaient absents… Vu les circonstances, je pense qu’on a fait un bon match, estime Tielemans au micro de RTL Sports. On a marqué deux fois et on n’a pas encaissé, c’est positif pour les prochains matchs.»

Le joueur de Leicester sait que la Belgique a parfois joué plus défensif qu’habituellement: «C’est vrai que, par moments, on a essayé de laisser jouer le Danemark et on a vu que, malgré tout, on n’était pas mis en danger. On savait aussi que les phases arrêtées étaient l’un de leurs points forts mais on a bien géré ça.»

Il se veut ambitieux pour la suite de la compétition: «On a de l’ambition dans toutes les compétitions qu’on commence, donc on est contents de bien avoir entamé celle-ci.»

C’est peut-être normal de gagner, mais il faut faire le job à chaque fois.

De son côté, toujours au micro de RTL Sports, Thorgan Hazard retenait aussi la meilleure seconde période et le sérieux de l’équipe.

«On n’a pas été beaucoup mis en danger, mais on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions non plus. C’était mieux en deuxième mi-temps. Ça fait longtemps qu’on ne s’était plus vu, c’était un match de reprise et il y avait des automatismes à retrouver. On a fait le boulot tous ensemble».

«Peut-être que, dans le passé, on n’aurait pas gardé le zéro derrière dans ce genre de match. On s’est tous battus jusqu’au bout pour ne pas encaisser et on a joué les contres pour essayer de marquer le troisième but. C’est important aussi pour Simon Mignolet de ne pas avoir encaissé.»

La Ligue des nations commence dont bien pour la Belgique.

«Le coach et l’équipe, on est tous ambitieux, on veut gagner chaque match. C’est vrai que c’est bien d’entamer cette compétition par une victoire. Cela augmente la confiance. C’est peut-être devenu normal de gagner, mais il faut faire le job à chaque fois.»