Coupe de Belgique 2e tour: Pont-à-Celles, Rochefort, Meux, Namur, Rebecq et les dames de Loyers au tour suivant

Le derby dames aura respecté la logique avec la nette domination loyersoise. Grâce à un but rapide d'Antenucci, le PAC sort Cappellen. Rochefort prend la mesure de Mormont dans un match riche en buts. Meux a construit son succès dans les dix dernières minutes alors que Namur a eu recours aux tirs au but. Arquet aura tenu plus d'une heure avant de craquer à Rebecq.

SAMEDI

[DAMES] Auvelais – Loyers 1-9

Buts: Staumont (0-1, 7e), Obelereo (0-2 PEN, 21e), Verlaine (1-2, 37e), Soleil (1-3, 40e), Wolteche (1-4, 43e et 1-5, 44e), Arcoly (1-6, 47e et 1-7, 69e), Vilain (1-8, 80e), Arcoly (1-9, 84e)

Pas de surprise dans ce duel féminin où les Loyersoises, pensionnaires de D2 B, ont pris rapidement les commandes puisque, dès la 7e, Staumont faisait 0-1. Loyers, qui allait faire le siège devant le but des Auvelaisiennes, doublait la mise à la 21e sur un penalty transformé d’Obelereo. Auvelais ne se démontait pas et réduisait le score à la 37e par Verlaine. En quelque sorte, le chant du signe puisqu’en quatre minutes, Loyers tuait le suspense. La joueuse-entraîneuse, Soleil, faisait 1-3 et Wolteche plantait un doublé. A la reprise, ce fut plutôt de la gestion avec un triplé d’Arcoly et un but de Vilain pour sceller le score à 1-9.

Pont-à-Celles/Buzet – Cappellen1-0

But: Antenucci (1-0, 2e)

Un petit but dès la 2e minute aura suffi au bonheur des hommes de Roch Gérard puisque la réalisation d’Antenucci permet au PAC de sortir ce pensionnaire flamand de D2. Les Pont-à-Cellois qui auront encore l’avantage de jouer à domicile au 3e tour face à Hoogstraten ou Ranst.

Union Rochefortoise – Mormont 4-2

Buts: M. Lambert (1-0, 23e), V. Thomas (2-0, 41e), J. Michel (2-1, 44e), Armous (2-2, 64e), J. Bertrand (3-2, 76e), M. Lambert (4-2, 85e)

Ces deux équipes qui se retrouveront en championnat ont offert un très beau spectacle, dans une rencontre plutôt bizarre dans son déroulement. Dans un premier temps, il y a eu cette domination au score des Rochefortois via Lambert et Thomas, avec ce 2-0 à la 41e. Michel réduisait la marque juste avant le repos puis Armous égalisa après l’heure de jeu. Après avoir touché du bois sur un coup-franc, Bertand remettait Rochefort devant puis Lambert redonnait les deux buts d’écart. Mormont lâchait prise et finissait à dix après l’exclusion de Lecerf, pour deux jaunes, à la 87e. Rochefort recevra le vainqueur de Westhoek-Denderhoutem.

Meux – Tielen-Lichtaart 2-1

Buts: Moors (1-0, 1ère), Otte (2-0, 10e), Lauryssen (2-1, 84e)

Cinquante-huit secondes, c’est le temps que Meux a mis pour trouver la faille dans la défense de Tielen. Moors lançait les siens, Otte, à la 10e, l’imitait. A partir de là, Meux a pu gérer son avantage jusqu’à la 84e lorsque Lauryssen relança le suspense. Au 3e tour, Meux ira à Warnant ou Habay-la-Neuve.

Berchem B - Union Namur 1-1 (2-4)

Buts: (1-0, 30e), Lwangi (1-1, 60e)

Les Namurois s’en sortent par le chas de l’aiguille. Il faut dire que dès la 10e, ils se retrouvaient à dix après l’exclusion de Baudot. Dans ces cas-là, les écarts de divisions sautent et à la demi-heure, c’est la défense namuroise qui est prise à défaut, 1-0. Namur va courir après le score jusqu’à l’heure de jeu, lorsque Lwangi égalisa. Mais on en restera là et ce sont les tirs au but qui allaient désigner le vainqueur. Namur y fut le plus adroit à ce petit jeu et recevra le vainqueur de Termien-RSD Jette.

Rebecq– Arquet B 5-1

Buts: Jonckers (0-1, 25e), Piret (1-1, 45e+3), Depotbecker (2-1, 67e), Poto Mees (3-1, 87e et 4-1, 88e), Maluka (5-1, 90e)

Auteur d’un superbe parcours la saison dernière, Rebecq a l’ambition de refaire le même coup cette saison. Mais, en face, Arquet était bien décidé à déjouer les pronostics avec la plus preuve amenée par Jonckers à la 25e. Et sans le but de Piret, dans les arrêts de jeu, sans doute que la donne aurait été différente. Mais voilà, à la reprise, le pensionnaire de D2 fera la différence avec le but de Depotbecker et le doublé de Poto Mees ainsi que le but de Maluka en toute fin de partie. Rebecq recevra Roulers au 3e tour.