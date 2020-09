Troubles dans les Marolles: 4 jeunes interceptés vendredi soir

Plusieurs troubles ont animé le quartier des Marolles dans la nuit de vendredi à samedi, selon une information publiée en fin de journée par Sudinfo et confirmée par le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Olivier Slosse.

Des jeunes ont caillassé 4 véhicules de police, dont 3 ont été endommagés. Deux mineurs ont été interpellés.

Plus tôt, «lors d’une intervention pour un groupe qui générait du désordre, deux personnes ont dû être privées de leur liberté administrativement», détaille Olivier Slosse. «Ils s’entraînaient à enlever leurs masques et à cracher... On les a arrêtés pour leur laisser le temps de se calmer. Ils ont été arrêtés administrativement à 22h30 et libérés vers 00h30». Ce sont cette fois deux personnes majeures qui étaient concernées.

Après ces deux incidents, un boîtier de Sibelga pour l’éclairage public et la vitrine d’une crêche ont été cassés dans la rue des Tanneurs.

Pour rappel, des policiers de la zone Bruxelles-Ixelles ont été pris pour cibles dans la soirée de dimanche dernier au moyen de feux d’artifice à hauteur de la rue Terre-Neuve. Une voiture de police banalisée avait également été incendiée à la mi-juillet.