US Open: Elise Mertens, accrochée dans le premier set, rejoint les huitièmes de finale du simple

Elise Mertens poursuit son parcours à l’US Open de tennis. Samedi, la 18e joueuse mondiale a rejoint les huitièmes de finale du deuxième tournoi du Grand Chelem de tennis de la saison, samedi dans le huis clos de New York.

La Limbourgeoise a remporté le seul duel joué à ce jour, l’an dernier au premier tour à Cincinnati (7-5, 6-0). La gagnante, samedi, rencontrera en huitièmes de finale l’Américiane Sofia Kenin (WTA 4/N.2), tenante du titre de l’Open d’Australie, ou la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 31).

Mertens est la dernière des sept Belges engagées encore en lice en simple dames. Jeudi, Ysaline Bonaventure (WTA 121) a perdu son match de deuxième tour 7-6 (7/4) et 6-3 contre le Français Alizé Cornet (WTA 56). Kirsten Flipkens (WTA 72) a également rangé sa raquette après le deuxième tour. Greet Minnen (WTA 107), Yanina Wickmayer (WTA 146), Alison Van Uytvanck (WTA 60) et Kim Clijsters ont été éliminées dès le premier tour.

Elise Mertens participe à son 5e US Open. L’année dernière, elle avait atteint les quarts de finale, son meilleur résultat en Grand Chelem après sa demie en Australie en 2018. En double, elle a remporté le titre en 2019 aux côtés de la Biélorusse Aryna Sabalenka. Cette année, le duo défend son titre sur les courts new yorkais.La N.1 belge, 16e tête de série à New York, a battu la jeune Américaine de 18 ans Catherine McNally (WTA 124) en deux sets 7-5 et 6-1 en 1h23 de jeu, après avoir sauvé deux balles de premier set.

Le début de rencontre de la Limbourgeoise, qui avait terminé son match du 2e tour la veille, fut délicate. Elle se retrouva menée 0-3. Si elle égalisa à 3-3, elle a ensuite mis du temps avant de faire plier la native de Cincinnati. Mertens dut notamment sauver deux balles de sets à 4-5. La Limbourgeoise a poursuivi sur cette bonne note pour arracher la première manche 7-5 après 56 minutes de jeu.

Le second set ne fut plus qu’une formalité et bouclée en 27 minutes: 6-1.

La Limbourgeoise rencontrera en huitièmes de finale l'Américaine Sofia Kenin (WTA 4/N.2), lauréate de l'Open d'Australie en 2020, ou la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 31).

