Pogacar: «Une excellente opération»

Le Slovène a récupéré une partie de son retard.

Piégé par les bordures lors de la septième étape entre Millau et Lavaur, Tadej Pogacar a montré son tempérament offensif, hier, dans les Pyrénées. Toujours très audacieux et ne voulant éprouver aucun regret, le Slovène a faussé compagnie au groupe des favoris dans Peyresourde et a récupéré quarante secondes sur les autres candidats à la victoire finale. «J’ai vu que les autres coureurs se regardaient et que certains semblaient à la limite, souligne le leader UAE Emirates. J’ai tenté ma chance. Cela m’a porté chance car j’ai fait une excellente opération au classement général. Demain, nous avons une autre grande étape face à nous. On verra ce qu’on peut faire.»