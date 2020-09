Serie A: le gouvernement italien opposé au retour du public dans les stades de football

Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, le retour des supporters dans les stades de football n’est pas une option pour le gouvernement italien. «Dans un stade, vous avez la même situation que dans une manifestation. Il est inévitable que de grandes foules se rassemblent à l’entrée et à la sortie du stade», a déclaré le Premier ministre italien Giuseppe Conte samedi à Rome. «Je pense que l’ouverture des stades est tout à fait inappropriée en ce moment.»

La nouvelle saison en Serie A commence le week-end du 19 septembre. Pour l’instant, les matchs se disputent à huis clos, malgré le souhait des clubs d’accueillir de nouveau les supporters.

L’Italie a été le premier pays d’Europe à être sévèrement touché par la pandémie de Covid-19 et à avoir imposé un confinement. Depuis l’apparition du virus, l’Italie a enregistré officiellement environ 275 000 infections et 35 500 décès. Vendredi, 1 733 nouvelles infections ont été enregistrées, le nombre le plus élevé depuis le début du mois de mai.