Tour de France | Tom Dumoulin: «C’est incroyable ce que Wout van Aert fait»

Tom Dumoulin a fait l’éloge de son coéquipier Wout van Aert vainqueur de la septième étape du Tour de France vendredi à Lavaur.

«Ce garçon peut tout faire. Il a roulé des kilomètres pour nous protéger du vent, puis ce ‘gros ours’a disputé le sprint. C’est incroyable», a déclaré le coureur Jumbo-Visma après cette journée menée à un train d’enfer.

«D’une certaine manière, nous avons réussi notre coup. Nous étions toujours à l’avant, même nos petits grimpeurs George Bennett et Sepp Kuss étaient avec nous. Nous savions aussi que le vent allait frapper et cela s’est effectivement passé. C’était une question de bon timing», a déclaré Dumoulin, qui a préparé le sprint pour van Aert dans les derniers kilomètres.

Certains coureurs importants en vue du classement général, dont Tadej Pogacar, Richard Carapaz, Richie Porte et Mikel Landa, ont manqué le bon wagon en tête et se sont retrouvés à plus d’une minute. «Nous savions qu’ils avaient accusé le coup et c’est pourquoi nous avons roulé si vite. Cela n’aurait pas pu mieux se passer. Je pense que nous sommes dans un bon flux et que tout fonctionne. C’est beau à voir. «Après son travail d’équipier, il a dû soudain changer de rôle. Je peux imaginer que c’est difficile. Je n’ai pas de mots pour décrire ce qu’il fait. Il joue avec les pédales.»

«Ce n’est pas comme si Wout démarrait au kilomètre 0 avec l’idée en tête de disputer le sprint. Dès le départ, il protège Primoz Roglic. Si Primoz, moi et le chef d’équipe Grischa Niermann disons que nous sommes en sécurité et qu’il peut y aller, alors Wout y va. Il fait cela depuis deux jours. Génial.»