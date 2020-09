Tour de France: un ennui mécanique au sprint a empêché Peter Sagan de finir le boulot de son équipe

La journée aura été parfaite pour l’équipe BORA-hansgrohe jusqu’à quelques mètres de l’arrivée. Malheureusement pour la formation allemande, son leader Peter Sagan a été victime d’un saut de chaine dans le final et a terminé 13e.

Le Slovaque s’est consolé en retrouvant le podium pour endosser le maillot vert qu’il avait perdu il y a deux jours.

La formation du triple champion du monde a mis tout le peloton en file indienne dès les premiers kilomètres afin de distancer les sprinteurs et Sam Bennett en particulier, porteur du maillot vert vendredi matin. «Je suis fier de mon équipe, c’était extraordinaire de faire ça, même si les directeurs sportifs n’étaient pas d’accord mais finalement ils sont contents», a expliqué Sagan.

Assuré de prendre le maillot après avoir pris la 2e place du sprint intermédiaire, Sagan n’a pas pu parachever le travail de ses équipiers à Lavaur lors d’un sprint remporté par Wout van Aert (Jumbo-Visma). «Sur le sprint, j’étais dans la roue de Van Aert, mais il y a eu un mouvement, je me suis déplacé et j’ai pris un petit coup qui a sorti ma chaîne. J’ai eu de la chance de ne pas tomber, car je pédalais dans le vide. C’est le cyclisme! Ce qui compte, c’est d’être en bonne santé. Et le Tour de France est encore long», a ponctué Sagan, sevré de victoire depuis le 10 juillet 2019. Il avait alors devancé le même Wout van Aert à Colmar lors de la 5e étape du Tour.