Tour de France: Adam Yates est passé à l’épreuve du vent avant d’aborder les Pyrénées

Adam Yates portera encore le maillot jaune de leader du classement général du Tour de France samedi pour l’entrée de la Grande Boucle dans les Pyrénées. Le Britannique de l’équipe Mitchelton-Scott n’a pas pour autant vécu une journée de transition de tout repos.

«J’aurais bien aimé me reposer avent les Pyrénées, mais ça n’a pas été le cas. Ça a démarré très fort dès le début, on n’a jamais pu se reposer, il a fallu s’accrocher. Ça a été à bloc du départ jusqu’à la fin», a expliqué Yates en évoquant les accélérations des équipe BORA-hansgrohe et Ineos afin d’écrémer le peloton. «Il fallait être placé. Le vent n’était pas très fort mais suffisant pour casser le peloton en plusieurs groupes. Mes équipiers m’ont toujours maintenu dans une bonne position.»

Contrairement à certains favoris, comme le Slovène Tadej Pogacar, 3e vendredi matin mais piégé par une bordure et désormais 16e, Adam Yates a réussi à éviter les problèmes. «C’était une étape folle. Maintenant nous allons avoir deux étapes difficiles. On a fait des reconnaissances, et nous allons essayer de garder le contrôle de la course», a ponctué le Britannique de 28 ans, qui passera chez Ineos la saison prochaine.