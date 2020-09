GP d’Italie: Lewis Hamilton et Valtteri Bottas dominent la 2e séance d’essais libres

Comme le matin lors de la première séance, les Mercedes ont survolé la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie, 8e manche du championnat du monde de Formule 1, vendredi après-midi le circuit de Monza. Après Valtteri Bottas quelques heures plus tôt, c’est Lewis Hamilton qui a signé le meilleur temps.

Le sextuple champion du monde, lauréat de cinq des sept premières épreuves de l’année dont le GP de Belgique la semaine dernière, a couvert un meilleur tour du circuit long de 5.793 mètres en 1:20.192, améliorant le meilleur chrono du matin de son coéquipier (1:20.703). Le Finlandais a cette fois réalisé un temps de 1:20.454 concédant à 262/1000es de la Mercedes N.44 qu’il avait devancée de 245/1000es le matin.

Tous les autres pilotes ont été relégués à près d’une seconde et plus. La McLaren-Honda de Lando Norris a été créditée du 3e temps en 1:21.089, à 897/1000es de Hamilton. L’AlphaTauri-Honda du Français Pierre Gasly a signé la 4e performance en 1:21.121 à 929/1000es. Le Néerlandais Max Verstappen et sa Red Bull-Honda ont complété le Top 5 en 1:21.228 à 1.036 seconde du leader du championnat.

Comme attendu, les Ferrari restent largement distancées sur ce circuit favorable aux moteurs puissants. Le Monégasque Charles Leclerc a réalisé le 9e chrono en 1:21.503 (à 1.311 seconde) et l’Allemand Sebastian Vettel le 12e en 1:21.733 (à 1.541 seconde)

Samedi, la troisième séance d’essais libres est fixée entre 12 et 13 heures et les qualifications entre 15 et 16 heures. Dimanche, le départ du Grand Prix d’Italie, long de 53 tours, sera donné à 15h10..