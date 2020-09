Générations solidaires: des investissements solidaires à long terme

Mic-Ados, Infirmiers de rue et Or’Normes sont les 3 associations lauréates de notre appel à projets Générations solidaires, récompensés en juin dernier. A quoi consacrent-elles les sommes reçues? Rencontre avec ces citoyens engagés et passionnés! Ces collectifs sont accompagnés par la Fondation Roi Baudouin pendant un an.

Grand Prix pour Mic-Ados

«Le prix de Générations solidaires (10.000 euros) nous permet de consolider les emplois des éducateurs, se réjouit Valérie-Anne Adam, directrice du service d’aide aux jeunes, l’’AMO Mic-Ados à Marche-En-Famenne. Le projet continue à bien évoluer avec 15 jeunes désormais qui vivent en autonomie dont 9 jeunes dans le logement supervisé à Hargimont».

- Le projet Hargi’Jeunes, lancé en 2018, permet à des jeunes plus vulnérables d’accéder à un logement supervisé tout en étant accompagnés. «Ce sont des jeunes abîmés par la vie qui ont besoin de se poser (tensions familiales importantes, décrochage scolaire, enfants ayant grandi en institutions). Plusieurs d’entre eux vivaient dans la rue ». Le jeune doit se mobiliser et payer un petit loyer. Le bail est signé entre le jeune, l’AMO et l’Agence immobilière sociale. Quatre jours en campà Nassogne ont permis aux jeunes et aux éducateurs de renforcer les liens. Ces jeunes s’inscrivent aussi dans le projet Sac à dos. Une formation, un stage en entreprise ou de l’aide à des associations leur permettent de se raccrocher à l’école, à une formation, à un emploi. «C’est essentiel d’aider ces jeunes à reconstruire un réseau soutenant et stable».

Prix Coup de cœur à Infirmiers de rue

- «Grâce au Prix Coup de cœur de Générations solidaires, nous allons pouvoir acheter davantage de lingettes, de gel hydroalcoolique et de sous-vêtements pour les personnes sans-abri.. En raison de la crise sanitaire, les besoins sont encore plus criants que d’habitude », explique Gaïd Prigent, coordinatrice de l’antenne liégeoise de Infirmiers de rue. L’accès aux douches dans les structures est limité sur rendez-vous et avec un nombre de personnes restreint par tranches horaires. L’achat de matériel supplémentaire est donc nécessaire.

L’antenne liégeoise d’Infirmiers de rue aide les personnes les plus vulnérables à se réinsérer de manière durable dans la société. «Nous avons choisi de ne pas faire de la «bobologie» mais de travailler sur un petit échantillon de personnes très malades et de les faire sortir de la rue. Leur assurer un toit est indispensable, précise l’équipe de terrain. Certains risquent de mourir sans prise en charge urgente ».

En 1 an, l’équipe a a sorti 5 sans-abri de la rue sur ses 7 patients. Ils bénéficient d’un logement et d’un suivi par l’équipe. Un travail exigeant et de longue haleine!

Prix Coup de pouce à Or’Normes

- «Le prix Coup Pouce (5.000 euros) a offertà notre projet, Or’Normes, un vrai tremplin. Nous allons pouvoir acheter une 2e serre, des outils et un vélo pour livrer les légumes chez les personnes âgées». Papa d’une jeune fille autiste asperger, Jean-François Servais, entrepreneur en aménagement de jardins, a suivi une formation au handicap. Et il a mobilisé des amis horticulteurs, maraîchers et travailleurs sociaux pour créer des emplois gratifiants pour des jeunes porteurs d’un handicap ou d’une maladie chronique. Le tout en cultivant un potager solidaire à Manhay, à destination des habitants du village.

Ces jeunes sortent d’écoles spécialisées dans la région ou sont demandeurs d’emploi. «Nous sommes prêts à former et à engager le plus vite possible 2 jeunes à mi-temps pour commencer, via des contrats avec l’AVIQ, à travailler au potager Nous avançons aussi avec le Syndicat d’initiative et la Commune pour mettre en place «Les sentiers Or’Normes». Il s’agit d’aménager des balades pour les PMR, les personnes malvoyantes dans le bois attenant au parc Chlorophylle à Dochamp. «Nous voulons changer le regard sur le handicap et que ces jeunes puissent avoir un emploi valorisant.»