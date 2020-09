Affaire Chovanec: l’ambassadeur de Belgique convoqué par le ministre slovaque des Affaires étrangères

L’ambassadeur belge en Slovaquie a été convoqué par le ministre slovaque des Affaires étrangères, Ivan Korcok, dans le cadre de l’affaire Chovanec, a rapporté vendredi la VRT. L’information a été confirmée par les Affaires étrangères.

Le ministre slovaque des Affaires étrangères a déjà critiqué la manière dont la Belgique a mené l’enquête sur la mort en 2018 de Jozef Chovanec à l’aéroport de Charleroi. Il a maintenant convoqué l’ambassadeur belge, Ghislain d’Hoop, à Bratislava.

«L’ambassadeur a reçu de notre part un message clair selon lequel les procédures juridiques nécessaires ne devraient pas prendre trop de temps. L’ambassadeur a assuré que les autorités belges feront tout leur possible pour aider le parquet à enquêter le plus rapidement possible sur cette affaire», a déclaré le ministre Korcok.

Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères confirme que l’ambassadeur belge a rendu visite au ministre slovaque. Selon le SPF, il y a déjà eu divers contacts diplomatiques entre la Belgique et la Slovaquie au sujet de l’affaire Chovanec, et la partie belge comprend parfaitement la demande slovaque de transparence dans ce dossier.