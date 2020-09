La traversée de la Belgique en kayak; 600 kg de pièces rouges récoltées; Elia, 18 ans, reçue par le roi: les 10 infos qui font du bien

Crises sanitaire et politique, orages qui se transforment en coulées de boue: l’info peut avoir un petit côté déprimant ces derniers temps. Mais lorsqu’on y regarde de plus près, les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour.

Comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Des pompiers qui sauvent un héron blessé

Parce que les pompiers ne se contentent pas d’éteindre des incendies, cette belle opération de sauvetage mérite qu’on lui offre notre première place du podium.

2 Abdel et ses coupes pour les SDF

A Tournai, Abdel a décidé de mettre à profit son jour de congé envers les plus démunis. Dimanche dernier, il a ouvert les portes de son salon de coiffures à douze sans-abri.

3 Traverser la Belgique en kayak pour la bonne cause

Cinq étudiants ont décidé de traverser la Belgique en kayak. Un parcours de 400 km qui doit les mener à la mer du Nord. De Maastricht à Ostende pour la bonne cause car une cagnotte a été lancée au profit du WWF.

4 Célie qui boucle son tour à brouette

Célie s’est lancé un défi original de parcourir le tour de Belgique, avec sa brouette, pour récolter des fonds au profit des enfants malades

5 Elia et d’autres «héros du Covid» reçus au palais par le roi.

Le roi Philippe a reçu au palais de Bruxelles les lauréats du défi «Plein d’espoir», qui avait lieu au mois de juillet. Le but était de mettre en exergue les héros anonymes de la crise du Covid. Des personnes qui, par leur comportement, leur travail, leur courage, ont aidé d’autres. Jusqu’à, dans certains cas, leur sauver la vie. Parmi eux Elia, 18 ans.

6 Le lynx de retour en Wallonie

Un lynx a été photographié dans la Vallée de la Semois le 27 août dernier, corroborant des indices récoltés depuis février dernier et indiquant que le grand félin semble être établi au sud de la Belgique.

L’espèce protégée avait pourtant disparu «depuis plusieurs centaines d’années» dans nos contrées, signale le Service public de Wallonie (SPW) vendredi, qui évoque donc un «signe encourageant».

7 Une maman au grand cœur

«La potion magique»? C’est le joli nom d’une ASBL qui vient de lancer Fabienne Fromont la maman d’une enfant extraordinaireun. Son concept est innovant et entend offrir un accès ludique et sportif aux enfants présentant des troubles neurologiques et mentaux et/ou ayant un retard développemental. Le tout, de manière adaptée à leurs besoins.

8 L’équipe d’«Eddy» bien en selle

À l’heure où on parle d’une presse écrite déclinante, c’est avec joie que l’on accueille la venue d’«Eddy», le petit frère de «Wilfried». «Eddy» est un magazine de sport belge qui se veut différent, en offrant autant de place aux hommes qu’aux femmes.

9 La récolte de Célestine et Antonin

A 8 et 11 ans, Célestine et Antonin, ont récolté plus de 600 kilos de pièces rouges pour l’«Opération Pièces rouges» lancée par Bel RTL pour soutenir le Télévie et financer la rechercher contre le cancer. Il avait décidé de se lancer dans l’aventure en hommage à sa mamy décédée alors que sa maman avait vaincu pour sa part la maladie peu auparavant.

10 De chanteur à comédien

L’année dernière le jeune Belge Joann Bliard participait à The Voice Kids. Mais cette année on a pu le découvrir dans un autre rôle. Il incarne Grégory Lemarchal dans le biopic «Pourquoi je vis».

