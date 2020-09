Hausse des cas: Rome prête à aider la France

Le chef de la diplomatie italienne Luigi Di Maio a souligné vendredi que l’Italie était prête à aider si besoin la France, confrontée à une forte hausse des cas de coronavirus, et n’envisageait pas pour le moment de tests sanitaires pour les Français à l’entrée du pays.

«Nous avons vécu une période terrible de la pandémie entre mars et avril, et à ce moment-là dans le pire moment de la pandémie, la France n’a pas fermé ses frontières mais a aidé l’Italie avec des équipements sanitaires. Cela nous ne l’oublions pas», a déclaré M. Di Maio dans un entretien à l’AFP, en marge du forum économico-politique The European House-Ambrosetti, qui se tient sur le lac de Côme jusqu’à dimanche.

«Pour cette raison, quand nous voyons la France en difficulté, nous sommes prêts à aider», a-t-il ajouté, précisant que l’Italie n’avait pas l’intention d’isoler la France et de se «refermer».

Interrogé sur de possibles tests à l’entrée pour les ressortissants français ou les Italiens rentrant de la France, le ministre a souligné: «pour le moment, il n’y a pas d’initiative de ce type».

«La première réaction de l’Italie, quand nous voyons des chiffres élevés dans des pays amis, est de se demander comment on peut aider», a-t-il noté, en exprimant sa «pleine solidarité avec le peuple et le gouvernement français»

Les examens de dépistage au coronavirus sont obligatoires depuis quelques semaines pour les vacanciers rentrant en Italie de quatre pays (Espagne, Grèce, Croatie, Malte) qui ont connu de fortes hausses des contaminations.

La France a enregistré de son côté plus de 7.000 nouveaux cas d’infection au coronavirus par jour, ces deux derniers jours, témoignant d’une reprise de l’épidémie.

L’Italie avait été le premier pays touché en Europe par la pandémie, où elle a fait plus de 35.000 morts.

Les cas de contamination sont aussi repartis ces dernières semaines à la hausse dans la péninsule, à la faveur des vacances qui ont contribué à multiplier les contacts, mais de manière bien plus limitée qu’en France, avec un maximum d’environ 1.500 cas par jour ces derniers jours.