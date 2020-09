Mons toujours plus sous l’œil des caméras

Neuf nouvelles caméras urbaines seront installées dans les villages montois et quévysiens. La zone de police en compte désormais 28, déployées un peu partout sur son territoire.

Pour renforcer la sécurité du territoire montois, les autorités communales et de la zone de police s’appuie sur une présence policière renforcée d’une part, via les brigades PUMAS déployées dans le quartier de la gare, la récente brigade cycliste, mais aussi via l’installation de caméras de surveillance en centre-ville et dans les villages où certaines zones rencontrent des problèmes de délinquance.

Dans ce cadre, la zone de police a procédé à l’installation de 9 nouvelles caméras, 7 sur le territoire de la Ville de Mons et 2 sur celui de Quévy. Pour Mons, 4 caméras ont été installées dans les villages de Jemappes (dans le centre), Cuesmes (sur la place) et à Havré et 3 dans Mons centre. «La place de Bootle et la rue d’Havré sont aussi reprises dans la zone couverte par les nouvelles caméras urbaines», précise Nicolas Martin.

L’exploitation des images se fait de deux façons:

– en direct par le biais d’opérateurs dédiés à la surveillance des caméras urbaines au sein du dispatching. Leur rôle est multiple: surveillance générale (dans le cadre de la sécurité publique, du maintien de l’ordre, de la gestion des flux ou d’événements particuliers), orientation et assistance aux équipes (lorsqu’un suspect/un véhicule est repéré), détection d’infractions au Règlement Général de Police (avec verbalisation le cas échéant).

– en différé par les enquêteurs lorsque des faits sont signalés dans certains secteurs, des recherches peuvent être faites sur bases des images enregistrées pour récolter des indices, permettre l’identification de suspects, de déterminer des modus operandi, d’identifier des plaques d’immatriculation et de signaler des véhicules suspects…

La Zone de police de Mons – Quévy gère aujourd’hui un réseau de 28 caméras réparties sur différents points stratégiques du centre-ville et des villages.