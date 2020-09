Sandy, l’élève jugée inquiétante envers deux profs, obtient la clémence

La jeune femme a adopté un comportement assez pervers, en harcelant Claire et Sandrine, deux enseignantes. Elle obtient une suspension probatoire

Étudiante à l’école Samaritaine à Montignies-sur-Sambre, Sandy, aujourd’hui 24 ans, souffre d’un mal-être. Sandrine, une de ses enseignantes, remarque les difficultés de son élève et tente de l’aider. Mais cette aide va se transformer en comportement pervers de la part de l’étudiante. Cette dernière voue un culte à son enseignante et la suit partout, jusqu’à son domicile, sans se cacher. Elle prend des photos et prend note, dans un journal intime, de tous les déplacements de sa cible. Sandy est renvoyée de l’établissement scolaire lorsque Sandrine porte plainte.

L’élève trouve un nouveau point de chute à l’école Sainte-Marie de Châtelet. Sur place, Sandy récidive en s’intéressant à Claire. Détail troublant, les deux enseignantes se ressemblent. Un peu comme sa collègue, Claire tente d’intégrer l’étudiante dans son nouvel environnement, mais elle subit un harcèlement entre janvier 2017 et juillet 2018. Sandy suit sa prof même lorsqu’elle dépose ses enfants à l’école.

Comportement jugé inquiétant

Le ministère public a souhaité protéger la société face à ce comportement qui fait peur. Dans un journal intime, Sandy, dotée d’un QI supérieur à la moyenne, a évoqué le projet d’éliminer sa famille. Ses parents, dépassés par la situation, confirment que leur fille est douée avec ses mains et qu’elle peut confectionner des armes artisanales. Une peine de 12 mois de prison ferme a été requise.

Sandy, actuellement suivie par un psychiatre et un psychologue et internée à l’hôpital Van Gogh. Me Lebas, conseil de Sandy, a concédé que le comportement de sa cliente peut étonner et inspirer de la crainte et de la terreur, tout en plaidant une suspension probatoire. Ce que la défense a obtenu, ce vendredi, lors du jugement.