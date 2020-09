VIDÉO | Espagne: plus d’un million d’euros découvert dans le coffre d’un Belge

Ce lundi, la Guardia Civil a arrêté un automobiliste belge qui traversait l’Espagne avec plus ou moins 1,4 million d’euros dans le coffre de sa voiture.

1.375.740 euros. Voilà le montant exact du butin découvert par la police espagnole après l’arrestation d’un conducteur belge à L’Aldea, une ville située en Catalogne, à 75 kilomètres au nord de Tarragone.

Réparties dans deux valises bien calées dans le coffre de la voiture, les liasses de billets étaient cachées sous des vêtements.

Accompagné par un homme de nationalité turque, le conducteur belge, qui a refusé de s’expliquer sur la provenance de ce magot, n’a pas non plus pu présenter les documents requis pour circuler avec plus de 100.000 euros sur le sol ibérique.

Confisqué en raison de son origine douteuse, l’argent a été transféré sur un compte de la banque nationale.

De son côté, le conducteur belge a été libéré par la Guardia Civil mais il sera bientôt invité par la justice espagnole à s’expliquer sur l’origine de tout cet argent.