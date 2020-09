VIDÉO | Sciensano: «20% des cas diagnostiqués en août revenaient de vacances à l’étranger»

Après avoir rappelé les dernières tendances à la baisse communiquées ce vendredi matin, et précisé qu’il n’était «pas impossible que nous nous dirigions vers un plateau» pour les contaminations, l’Institut de santé publique a tenu à faire le point sur les retours de vacances en août.

Si les dernières tendances observées dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus repartent à la baisse depuis quelques jours, c’est en partie grâce au testing proposé systématiquement aux voyageurs qui rentrent de vacances à l’étranger. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Sciensano, ce vendredi, lors d’une conférence de presse.

«Nous avons constaté que les documents PLF (Passenger Locator Form) remplis par les Belges partis à l’étranger ne sont pas des mesures administratives qui ne servent à rien, résume Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de Sciensano, en se basant sur des chiffres compilés durant le mois d’août.

Sur les 65.000 voyageurs revenus de zone rouge (à savoir la Turquie, l’Espagne, la France, la Roumanie et le Maroc, par ordre de fréquence), «66% ont fait un test à leur retour en Belgique, et 2% d’entre eux étaient positif». «Ce n’est pas énorme mais ça signifie qu’au moins 900 personnes étaient infectées à leur retour, note Yves Van Laethem. Ça veut dire que 20% du total des cas diagnostiqués en août, en Belgique, revenaient donc de l’étranger. Ce qui correspond par ailleurs à la moyenne européenne.»

Lui-même sensibilisé à la pratique – «J’en ai fait l’expérience personnelle» – le porte-parole interfédéral de l’Institut de santé publique tient quand même à sensibiliser tout le monde, y compris les voyageurs qui n’ont pas été testés positifs au coronavirus à leur retour: «Peut-être que plus de personnes étaient infectées à leur retour malgré un premier test négatif. D’où l’importance de respecter une quarantaine dans tous les cas.»

Le monitoring local en question

Avant d’assurer qu’il n’y a «pas de pénurie de réactifs actuellement en Belgique, contrairement à la situation de mars et avril», les experts de Sciensano ont également souhaité faire le point sur le monitoring local, qui sera bientôt d’application dans les différentes régions du pays et qui permettra d’adapter plus localement les mesures sanitaires.

«Avec ce monitoring, l’idée est de mesurer le niveau de risque au niveau régional et national, explique l’Institut de santé publique. Pour définir ce niveau de risque, on fait intervenir plusieurs paramètres dont le principal est l’augmentation du nombre de cas.»

Concrètement, six niveaux d’alarme, calculés sur base du taux d’incidence (qui rend compte du nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus pour 100.000 habitants) des 14 derniers jours, ont été mis sur pied par les autorités. De l’absence totale d’alarme dans les régions où ce taux d’incidence ne dépasse pas 1, les autorités pourront décider de passer à une phase de pré-alarme (taux d’incidence situé en 1 et 14), à une alarme de niveau 1 (taux d’incidence entre 15 et 30), de niveau 2 (taux d’incidence entre 31 et 50), de niveau 3 (taux d’incidence entre 51 et 100) ou encore de niveau 4 (taux d’incidence supérieur à 100).

Mais Sciensano rassure: l’organisme chargé de calculer localement le niveau de risque «n’est pas une machine» et il va aussi faire intervenir d’autres paramètres «comme la tendance des chiffres (à la hausse ou à la baisse), le pourcentage de tests positifs ou encore d’autres facteurs extérieurs».