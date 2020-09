Coronavirus | L’Unicef prendra à son compte la distribution mondiale du vaccin contre le coronavirus

Covid-19: l’Unicef distribue plus de deux milliards de vaccins par an dans près de 100 pays. S’il existe un jour un vaccin contre le coronavirus, le Fonds des Nations unies pour l’enfance se chargera de son achat et de sa distribution dans le monde entier.

S’il existe un jour un vaccin contre le Covid-19, l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour l’enfance, se chargera de son achat et de sa distribution dans le monde entier. L’organisation onusienne travaillera pour ce faire en étroite collaboration avec les fabricants et les partenaires logistiques. Il pourrait s’agir de l’opération la plus importante et la plus rapide de l’histoire des vaccins. «Nous voulons faire en sorte que tous les pays aient rapidement accès à un vaccin lorsqu’il sera disponible», y insiste-t-on.

L’Unicef distribue plus de deux milliards de vaccins par an dans près de 100 pays. Au cours des vingt dernières années, plus de 760 millions d’enfants ont été vaccinés, ce qui a permis d’éviter 13 millions de décès dans le monde. Elle utilisera cette expertise pour soutenir l’achat et la distribution d’un vaccin contre le coronavirus.

Pour cette opération, l’organisation de défense des droits de l’enfant va s’engager auprès de Covax, une initiative internationale qui promeut le développement et la production de médicaments et de vaccins contre le Covid-19. Une coopération étroite est également prévue avec, entre autres, l’Organisation mondiale de la santé, Gavi, l’Alliance du vaccin et la Banque mondiale.

«Il s’agit ici d’une collaboration très étroite entre les gouvernements, les fabricants et les partenaires pour surmonter la pandémie», explique Henrietta Force, directrice de l’Unicef. «Nous voulons utiliser notre expertise unique pour garantir que tous les pays aient un accès sûr et rapide à un vaccin lorsqu’il sera disponible.»